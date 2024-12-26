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衛福部將推中度以上失智轉出據點 民團意見分歧喊話「暫緩」

中央社／ 台北26日電
衛福部推中度以上失智轉出據點新制，民間團體意見分歧。本報資料照片
衛福部推中度以上失智轉出據點新制，民間團體意見分歧。本報資料照片

衛福部推中度以上失智轉出據點新制，民間團體意見分歧。失智症協會喊話暫緩，台灣社區式長期照顧策略聯盟則認為，當失智狀態日漸退化，應至社區型日間照顧中心接受照顧為佳。

衛生福利部長期照顧司明年起調整失智據點補助對象，將中度以上失智者轉至日照等長照服務。失智症協會昨天透過新聞稿指出，調查顯示，7成民眾反對此新制，且有39%表示會自費留在失智據點。

協會表示，生活驟變對失智者來說調適不易，且失智據點服務以認知促進服務為主軸，日照中心則以失能照顧為重點。因此建請研議至少放寬中度失智、中度失能（CMS4-6）者的結案條件限制，提供更具彈性的服務選項，並加強政策穩定性，避免影響失智者的社會互動與活動參與。

對於失智症協會的說法，台灣社區式長期照顧策略聯盟今天發布聲明稿表示，長期照顧有其連續性照顧光譜，根據老人或身心障礙者失能程度不同，提供不一樣的照顧場域與照顧服務，以滿足個案的需求。

台灣社區式長期照顧策略聯盟表示，失智據點在相關設置硬體、照顧人力比例與人員專業部分，因為定位為初級預防服務，所以並未有過多的規範，其主要目的乃透過據點上有一個固定的人力協助導入延緩失能失智的活動模組，進行半日或全日型的免費服務或安全看視。

台灣社區式長期照顧策略聯盟強調，當個案失智狀態日漸退化時，礙於環境安全上的需要，服務人員專業上的必要，以及延緩失智的迫切性，依連續性照顧光譜以及國衛院的研究，均建議應至社區型的日間照顧中心接受照顧為佳。

台灣社區式長期照顧策略聯盟聲明中還提到，深知失智據點轉型的重要性，失智據點若能轉型為「日間照顧中心」，並依照日間照顧中心相關設置標準完成環境與人力的配置，如此服務對象即使失智或失能程度加重，也無須離開熟悉的場域。這種轉型將有助於維持服務的連續性，減少對患者及家屬的衝擊，也可以提升社區裡面日照中心的普及率。

人力 失智症 患者 衛福部

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