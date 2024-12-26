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洪申翰首召開「就安基金管理會」先檢討把關機制 預算編列緩議

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今召開「就業安定基金管理會」第112次會議，為勞動部部長洪申翰就職後首次召開會議。圖／勞動部提供
勞動部今召開「就業安定基金管理會」第112次會議，為勞動部部長洪申翰就職後首次召開會議。圖／勞動部提供

勞動部今召開「就業安定基金管理會」第112次會議，這也是勞動部部長洪申翰就職後首次召開會議。由於就安基金濫用爭議近來連環爆，今天會議原訂115年度預算規畫方向，但洪申翰認為必須先完成強化把關機制的檢討，對外界公布並獲得認可後，再召開臨時會討論，因此今天會議並未進入實質討論。

洪申翰於會中表示，就業安定基金對於支持弱勢勞工、中高齡者以及身心障礙者就業等議題上相當重要，基金的運用與管理，也涉及國民就業、勞動福祉以及外國人聘僱管理等事務，涉及層面廣泛；針對外界質疑，勞動部正進行檢討，積極回應社會期待，以符合基金設立的目的。

他除感謝就安基金管理會委員的付出與指導，並就移工懷孕、就業以及弱勢就業者權益保障等議題進行討論，同時也針對就安基金的使用與監管，徵詢與會委員意見。

洪申翰指示，勞動部將從基金用途、管理及資訊等面向，全面檢視，並提出精進對策；除針對未涉及直接服務的行政支出向行政院爭取公務預算外，也強化引進外部意見，增加基金的把關機制，透過內外部流程的改進，健全基金管理運用，盡最大努力，消弭外界疑慮。

勞動力發展署代理署長陳世昌說，原本今天預計就115年施政計畫預算編列進行討論，如何因應未來就業市場趨勢規畫職業訓練跟就業服務等，但部長提及現下就安基金運用管理備受關注，應待強化把關機制提出，且獲得社會各界、立法院認同後，再進行預算編列討論，因此今天僅進行例行性報告，包括失業率、移工人數、基金收支狀況，以及說明先前所做的在台懷孕移工調查結果。

陳世昌說，待一月份就安基金強化把關機制對外說明，且獲各界認可後，會再儘速召開就安基金管理會臨時會。

勞動部 機制 洪申翰

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