連年虧損？台鐵春節前發紅包 規畫預發從業人員1.5個月年終

台鐵今年初完成公司化，根據114年度預算案報告指出，估計除今年虧損74億元，明年也虧損高達近87億元。台鐵公司表示，考量今年客貨營收較去年有大幅成長，且附業收入及資產開發收益也有顯著增加，因此規畫春節前預發從業人員年終1.5個月。

台鐵董事長杜微9日赴立法院交通委員會報告並備質詢時，立委洪孟楷質疑，台鐵今、明2年都虧損，公司化後的招聘的新進人員恐受影響，領不到年終獎金；杜微則表示，目前公司員工分為2類型，年終頒發方式也不同。留任人員（具公務人員身分）受到條例保障，年終依然是1.5個月，另今年有5％新進人員，會依照要點規定，頒發考成獎金及激勵獎金。

杜微當時坦言，新招聘的從業人員會因虧損受影響，這部分後續會積極處理。

台鐵公司今發布新聞稿說明，考量113年度公司客貨營收較去年有大幅成長，附業收入及資產開發收益也有顯著增加，符合台鐵公司工作考成自評規定，正規畫於114年春節前預發經營績效獎金，以照顧員工生活，慰勉同仁辛勤工作。

另外，台鐵指出，有關台鐵企業工會今日快訊中所提，為確保轉調人員與從業人員的衡平性，「此次預發經營績效獎金預估為1.5個月」，藉此感謝全體同仁在台鐵元年（113年）的付出與貢獻。