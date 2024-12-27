阿妹演唱會引爆大巨蛋商圈經濟！北市「大巨蛋歡慶聖誕跨年YA」串聯500間以上商圈夜市特約店家一路陪你迎新年

大巨蛋演唱會經濟發威！臺北市政府發放「400元商圈夜市現金券」結合阿妹《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》歌迷及「大巨蛋歡慶聖誕跨年YA」活動與串聯500間以上商圈、夜市小吃特約店家一起讓市民和遊客一邊玩、一邊省，開啟滿滿節慶氛圍。讓你吃喝玩樂超划算，迎接2025年！

圖／臺北市商業處 提供

大巨蛋演唱會經濟發威 周杰倫演唱會創17億經濟效益

臺北大巨蛋啟用至今陸續辦理多場大型體育賽事，包含2023亞洲棒球錦標賽、2024世界12強棒球賽等，113年10月成功舉辦首場非體育賽事大型活動－113年國慶晚會，顯見臺北大巨蛋不僅是國內指標性室內體育場館，更帶起新一波演唱會經濟。

此外，大巨蛋演唱會經濟效益也創造驚人成果，周杰倫演唱會4天吸近15萬人參加，根據臺北市商業處調查，民眾平均消費約1萬1,475元，場館內餐廳及地下街商家每月平均創造約8千萬元業績，帶來整體經濟效益逾17億元，帶動旅宿業績比去年同期增長約3成，業者直呼「復甦有感！」，

臺北市長蔣萬安表示，大巨蛋啟用後成為全國棒球指標場館與臺北新地標，12強奪冠帶來的熱潮，為臺灣棒球與國際接軌帶來助益，演唱會經濟盛況促進觀光、商機及相關產業發展，接下來的張惠妹演唱會及「臺北最HIGH新年城」跨年晚會登場預期迎來更多人潮與商機，為臺北市觀光、商圈及旅宿產業注入更多強勁動能。

此外，臺北市商業處積極推動商圈經濟發展，透過「點、線、面」策略全面活絡商圈動能，以「點」的方向聚焦於店家輔導與優化服務，營造友善購物環境；「線」則活化特色商圈，今年已舉辦超過90場活動，吸引大量人潮；「面」進一步推動跨商圈合作，串聯迪化、寧夏、朝陽及城中等商圈廊帶，促進資源整合與區域發展。

此次大巨蛋帶來的商機，透過跨商圈合作進一步延伸經濟效益，結合300間特約商圈店家及夜市小吃，共同打造「大巨蛋歡慶聖誕跨年YA」活動，陪伴民眾從耶誕節一路歡慶到跨年，持續推動商圈活化與城市經濟繁榮。

阿妹門票變「400元商圈夜市現金券」

12月31日前，張惠妹歌迷入場前參加北市府「大巨蛋歡慶聖誕跨年 YA」活動，至「台北通 TaipeiPASS」APP 登錄購票序號，即可獲得價值新台幣 400 元大巨蛋商圈及夜市特約店家消費抵用券。 圖／臺北市商業處 提供

臺北市政府為讓大巨蛋演唱會經濟發威極大化，即日起至12月31日期間，憑阿妹《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》票根，至「台北通 TaipeiPASS」APP登錄，就可領取「400元商圈夜市現金券」，限量發放 1 萬份。

圖／臺北市商業處 提供

「400元商圈夜市現金券」可以用在哪裡？包括東區、西門町、天母、師大、公館等商圈，以及士林夜市、饒河夜市、臨江夜市等超過500間以上商圈夜市小吃特約店家，即日起至114年1月19日，可至北市商圈夜市特約店家不限金額消費折抵，美食部落客推薦名店如麵屋武藏、大頭哥車輪餅都是優惠名單內！

麵屋武藏。 圖／官方粉專 提供

大頭哥車輪餅。 圖／Uber eats 提供

在台北通登記完成的朋友，記得查看APP票夾，出示阿妹演唱會票根，還可至全市特約店家兌換專屬優惠，如「Osteria Rialto 雅朵義大利餐館」提供消費即招待檸檬酒一杯，還有「HOGO BIO X 鹿藝市」選購配飾享好禮三重送，包含：消費不限金額贈「日韓嚴選耳環」等，最高CP值年底活動不要錯過！

跨年夜、年貨大街、台北燈會，全城活動熱力開跑

2025繽紛耶誕玩台北活動。 圖／臺北市商業處 提供

沒搶到阿妹演場會門票的朋友也別失望，臺北市精彩活動一波波，快點筆記起來！