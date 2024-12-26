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桃機元旦旅運單日最高13.5萬人 建議旅客提前3小時報到

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
為提升旅客通關速度，桃園機場持續升級設施設備及服務，e-Gate第四代自動查驗通關系統，自2025年1月1日起，10歲以上國民均可使用。圖／機場公司提供
為提升旅客通關速度，桃園機場持續升級設施設備及服務，e-Gate第四代自動查驗通關系統，自2025年1月1日起，10歲以上國民均可使用。圖／機場公司提供

桃園國際機場自耶誕節前開始至元旦假期間進入旅運高峰期間，根據航班運量預報系統顯示，12月29日、31日及1月5日，均超過13.5萬人次旅客量，出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時、23及24時，入境尖峰時段為每日5時、13至17時及20時至22時，提醒旅客航班起飛前3小時可辦理報到。

機場公司表示，因應耶誕至跨年的航空旅運人潮，機場公司與各單位加強整備，依據人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，並呼籲出境旅客確認護照效期需在6個月以上，善用多元智慧化服務，使用手機、網路或A1台北車站、A3新北產業園區站市區預辦登機完成報到，以及使用自助報到機台和自助行李託運等服務，加快報到流程。

為提升旅客通關速度，桃園機場持續升級設施設備及服務，移民署e-Gate第四代自動查驗通關系統，自2025年1月1日起，10歲以上國民均可使用，並放寬身高限制為120至200公分，可直接於通關閘道內註冊後終身有效，更換護照免重新註冊，預計造福40萬名旅客。

機場公司也提醒出境旅客預先確認安檢注意事項，包括行動電源、打火機、電子菸請勿託運，應隨身攜帶上飛機並做好保護；隨身行李攜帶液體不得超過100毫升。安檢前請將水壺倒掉淨空，並取出筆電、脫外套、帽子及皮帶等裝備，加速安檢作業。

年節將至，旅客探親送禮常見火腿、香腸等，桃園機場特別提醒入境旅客切勿攜帶肉類製品以免受罰，自疫區入境旅客配合農業部動植物防疫檢疫署人員引導檢查作業；其他區域航班旅客下機後也請依航空公司指引領取識別卡片，加速後續入境通關程序。同時呼籲旅客入境留意攜帶菸品1條（200支）與酒類總量1公升可免申報的規定。

因應耶誕至跨年的航空旅運人潮，機場公司呼籲旅客善用網路/自助報到，預先確認安檢注意事項。圖／機場公司提供
因應耶誕至跨年的航空旅運人潮，機場公司呼籲旅客善用網路/自助報到，預先確認安檢注意事項。圖／機場公司提供

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