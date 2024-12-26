失智症各病程照護大不同 社照盟：應比照醫療系統分級
再過幾天就要進入2025年，台灣邁向超高齡化社會倒數計時，隨著失智人口持續攀升，近期有關衛福部長照司調整失智症服務據點的政策建議，引發社會廣泛討論。台灣社區式長期照顧策略聯盟發表聲明，日間照顧中心（日照中心）在失智症照護中扮演重要角色，但絕無拒收情形。
台灣社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏表示，失智症依輕、中、重度病程，照護要點不同，失智據點、日照中心應比照醫療系統分級。尤其，長照有其連續性的照顧光譜，依老人或身心障礙者失能程度不同，提供不一樣的照顧場域與照顧服務，以滿足個案需求。
黎世宏說，失智據點與失智共照中心政策自2017年實施以來，統計至今年8月止，各縣市共有118個共照中心及538處失智據點；失智據點在設置硬體、照顧人力比例與人員專業部分，定位為初級預防服務，而並未有過多的規範。
黎世宏指出，失智據點沒有過多規範的主要目的，是透過據點上有一個固定的人力協助，導入延緩失能、失智的活動模組，進行半日或全日型的免費服務或安全看視。政策推動時，服務對象主要以極輕度（CDR 0.5分）或輕度失智個案為主。但目前各縣市失智據點多數收案飽和，造成共照中心新發掘的個案不容易進入據點接受服務。
而當個案失智狀態日漸退化，礙於環境安全、服務人員專業度、延緩失智的迫切性，依連續性照顧光譜及國衛院研究，均建議應至社區型的日照中心接受照顧為佳。
日照中心屬於「居家生活的延續」，藉由擬定空間及專業管理人員的照顧計畫，並透過「跨職種專業團隊的介入」，藉由各種活動、生活照顧的設計安排與帶領，延緩老人失智與失能，並讓長輩維持自立生活的能力，讓白天期間可使照顧者獲得適度的喘息。
衛福部長照司要求將CDR評估為中度（2分）以上，且長照需要等級CMS第4至8級者，轉至日照等長照服務系統，提供長輩專業的照顧服務。黎世宏說，台灣失智症協會近日調查報告顯示，失智者轉至日照中心時，因「額滿」故遭拒為最大宗。
黎世宏強調，全國日照中心近1100家，其各地設置普及率雖然有待努力，但在服務過程中，混合式日照中心均可服務失智症長輩，且CDR 2分目前是全國日照中心服務失智症長輩的最大宗，在全國平均使用率未達75%，日照中心為增加收入，斷無可能有拒收情形發生。
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