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全台20場圍爐！芥菜種會用愛串聯困難家庭 五星級飯店響應

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
芥菜種會的以工「帶振」社區需要者傳遞祝福的聲音，前往關懷困難家庭。圖/芥菜種會提供
芥菜種會的以工「帶振」社區需要者傳遞祝福的聲音，前往關懷困難家庭。圖/芥菜種會提供

芥菜種會發起全台「用愛串聯全台 新春送暖感恩圍爐」邀請認養童家庭、以工「帶振」的社區需要者及助人志工，建立在地更深的連結與凝聚，讓圍爐成為彼此交流的平台，全台預計舉辦20場圍爐，最遠至離島蘭嶼，台北凱達大飯店、台中長榮桂冠酒店、高雄圓山大飯店、花蓮福容大飯店等五星級飯店率先響應，也邀請大眾支持圍爐經費。

認養童小海告訴社工，自從爸爸媽媽離婚，家裡好久沒有一起圍爐了。為了養育小海和姊姊，小海的媽媽從事粗工，總是早出晚歸，每逢過年也絕不會錯過打工賺錢的機會，孩子平時晚餐大多是吃預熱的饅頭夾蛋。芥菜種會南區助人網中心副處長游婷婷說，春節對許多家庭來說是一年中最熱鬧的時光，但對於缺乏資源的困難家庭卻可能是最具壓力的時刻。透過新春圍爐活動，我們希望不僅陪伴關懷困難家庭，更重要的是讓每位參與者互相交流，讓社區成為一家。

芥菜種會執行長李肇家表示，今年的圍爐活動，不僅僅是吃飯聚餐，而是一次串聯社區力量的機會。今年的天災讓許多家庭沒有穩定收入，芥菜種會透過培力，提供工作機會的以工「帶振」社區需要者，以及社區助人志工，邀請他們與認養童家庭在圍爐裡彼此分享生活中的酸甜苦辣，更透過自助自立的方式克服經濟困難，實現走向獨立的成果，共同結成社區的一股力量，為在地建立更深厚的連結與關懷。

今年全台各地新春圍爐，甚至離島蘭嶼共計20場，攜手台北凱達大飯店、長榮桂冠酒店(台中)、高雄圓山大飯店、花蓮福容大飯店等企業支持，為困難家庭帶來愛與關懷。芥菜種會也發起Facebook留言活動，邀請社會大眾透過留言祝福困難家庭，同時支持新春圍爐經費以及認養

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