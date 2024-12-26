公路局稱機車族參加場內外駕訓 違規風險降64%

交通部公路局今天表示，考機車駕照的駕訓班學員，如果參加「1.0場內駕訓」及「2.0考後安駕」，違規風險降低64%，顯示參加駕訓有效降低事故風險。

為了提升機車駕駛人騎乘安全，公路局持續辦理駕訓「1.0場內駕訓」及「2.0考後安駕」補助計畫，今年也持續攜手和潤企業推動113年機車道安宣導計畫。

公路局發布新聞稿表示，自112年起推動「2.0考後安駕」補助計畫，由駕訓班教練帶領學員實際上路訓練，訓練項目對應機車主要事故原因，包含變換車道、安全車距與內輪差、停讓行人及無號誌路口等重要項目。

經統計學員資料，經「1.0場內駕訓」者較未參加者違規風險降59%、事故風險降低36%，而同時參加「1.0場內駕訓」及「2.0考後安駕」者，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%，同時參加兩項訓練者對於降低事故風險成效尤其顯著。

公路局指出，一般民眾參加「1.0場內駕訓」後，除政府補助新台幣1300元外，和潤企業額外補助1300元的一般民眾及學生族群的「駕訓疊加補助」。補助中低入戶駕訓費用的「中低收入戶全額補助」，還有「機車道安影片徵選」，最高獎金達10萬元。