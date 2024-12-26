健保補助聘雇護佐…家人住院免請假 民團：涵蓋率偏低僅7.1%

衛福部健保署推動「住院整合照護試辦計畫」邁入第3年，補助護佐人員與護理師共同照顧病人，讓家屬不必請假照顧或花錢聘看護，但全國病床涵蓋率僅7.1%，民團今天呼籲，衛福部應推動於3年內達到病床100%涵蓋率。

依111年「國人住院陪病照顧經驗調查」顯示，國人住院時，高達75%是由家人照顧，但8成家人因照顧家人影響工作，若想要聘僱看護減輕負擔，每天聘僱費用約2211元，讓近86%民眾對如何照顧好病人感到困難或焦慮。其中，81%受訪者願意每月增加111.6元健保費，讓住院看護公共化。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，健保署111年推動「住院整合照護試辦計畫」，由健保支付院所每天750點照護輔佐人力費用，民眾自行負擔0至1050元住院整合照護輔佐服務費，健保預算挹注，從一年3億元增至5.6億元，醫院投入家數自40家增至111家，開放試辦床數從2847床增到5376床，試辦醫院成長近3倍，經費成長近13倍。

家總分析，雖然投入經費、醫院家數上升，但床位數增加不到1倍，試辦病床占急性病床涵蓋率從3.7%，僅增至7.1%，計畫推動緩慢。目前醫學中心試辦病床涵蓋率，以萬芳醫院的床位涵蓋率最高，占35.6%，其次為台北慈濟醫院10%，而其他醫院皆低於一成；台北長庚醫院、國泰醫院、中山醫學大學附設醫院、成功大學醫學院附設醫院、高雄榮總、高雄義大等6家醫學中心則未加入試辦計畫。

陳景寧說，今年共有111家試辦醫院占全國415家醫院的27%，各層級醫院涵蓋率為醫學中心73%、區域醫院51% 、地區醫院16%；試辦病床數今年為5376床占全國7.6萬張急性病床的7.1%，涵蓋率則是地區醫院最高，其次是區域醫院、醫學中心。呼籲衛福部應盡速推動於3年內達到病床100%涵蓋率。

家總於全國首創「護佐搜尋器」於今天推出，民眾可利用搜尋器查詢所在縣市有參與計畫的醫院名單、床數、自負額、科別、聯絡窗口等資訊，同時也引導民眾精準提問，並向醫院提出申請，網站也呈現該計畫推動進度，民眾可留言許願醫院加入，民眾的使用經驗與心得，也可透過線上回饋機制反應。

台北市產業總工會理事長邱奕淦說，主計處今年7月薪資中位數，月薪3.8萬以下勞工占全體勞工一半，以每天看護費2600元計算，月薪也只夠請得起15天看護，更低薪的底層勞工家庭可說是「一人住院、拖垮全家」。

老人福利推動聯盟政策委員會召集人黃松林說，經內政部調查，去年6月底65歲以上長者近419萬人，其中獨居者占23.3%，約68萬戶獨居戶是65歲以上長者，這些民眾應有公平獲得照顧的機會，出院後的照護發展也需透過整合照護計畫發展。

台灣失智症協會副祕書長陳巧宜指出，失智症者大多為年長者，除了認知功能退化，常合併各科疾病或跌倒骨折、泌尿道感染、肺炎等，使得住院照護人力資源及專業上受到考驗，在人力整備、護佐訓練、督導品管機制及友善環境規畫，以降低照顧磨合、媒合問題及醫療單位負荷。

台灣身心障礙者自立聯盟理事長林君潔則表示，她是成骨不全症患者，曾跌倒被送醫，但差點在醫事人員手忙腳亂下，為了打上石膏差點二度骨折，因此若是照顧腦性麻痺、肌無力等有特殊需求服務的看護人員，下一階段應共同討論及精進照顧部分。