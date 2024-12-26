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「財劃法」三讀通過 教育部憂高中免學費、學雜費減免受影響

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院日前三讀通過修正財政收支畫分法，對此，教育部今日發布新聞稿表示，教育是國家發展的基石，也是人力長期投資的關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
立法院日前三讀通過修正財政收支畫分法，對此，教育部今日發布新聞稿表示，教育是國家發展的基石，也是人力長期投資的關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀通過修正財政收支畫分法，對此，教育部今日發布新聞稿表示，教育是國家發展的基石，也是人力長期投資的關鍵。教育部一向致力於保障教育經費穩定成長，推動合理編制、公平分配與有效運用。然而，因財畫法修法通過，行政院初估中央法律義務支出之外可能減28%，勢將對各項教育政策與計畫產生重大影響。

以114年度為例，教育部歲出預算編列3623億元，其中補助地方政府的計畫型補助款達1100多億元，包括我國少子女化對策計畫、學輔法專輔教師增置、中小學數位學習精進計畫，以及優化全民運動環境計畫等，此外，中央承接省府的高中職學校業務，也可能將移交地方政府辦理。

教育部表示，財劃法修正後，隨著總預算縮減，教育部將配合行政院全面檢討支出，重新評估中央與地方經費分擔比例，部分補助款改由地方自行編列預算。優秀運動選手與教練獎勵金、高中免學費、私立大專學生學雜費減免等，也可能視整體預算額度評估修正補助額度。

行政院114年度除依「教育經費編列與管理法」保障應編數外，另額外挹注教育部超過200億元，用以提升教育品質。教育部擔心新版財劃法施行後，這類額外挹注恐無法延續，影響政策推動與人才培育工作。

教育部指出，若新財劃法實施，將對教育平權、體育人才培育及教保服務品質等領域帶來衝擊。教育部在規畫執行教育專案預算時，以往會依據縣市學齡人口進行統籌分配，例如學前教育，會依幼生人口數適時調整補助經費，以貼合實際需求。然而，修法後地方財源雖增加，但是否足以承接這些業務，仍需審慎評估。此外，地方財政能力差異可能導致資源分配不均，進一步衝擊教育公平性。

教育部 補助款 財劃法

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