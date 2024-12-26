強烈大陸冷氣團周末來襲 空品惡化明顯…環境部籲「外出應戴口罩」

環境部今天表示，今日東北季風稍增強，環境風場為東北風，南部位於下風處汙染物易累積；周末受強烈大陸冷氣團南下影響，空氣品質因大陸霾害影響空氣品質將進一步下降，馬祖、金門甚至會達到「紅色警示」，即對所有族群不健康等級。

未來一周，27日至29日強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，中南部因位於下風處使得汙染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。

環境部指出，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。