2027年PM2.5年均值目標13微克 環團批太寬鬆：別當經濟部小弟

每年年末環境部都會公布年度空氣品質監與空汙治理結果，根據環境部統計，近5年各項空汙汙染物濃度均呈現下降趨勢，也指出第二期空氣汙染防制方案（2024-2027），全國細懸浮微粒（PM2.5）將在2027年達到13μg/m3的目標。環保團體認為，PM2.5年均值目標太寬鬆，應向今年9月已修正的12微克為目標看齊，自明年元月起同步修正加嚴。

環境部今天舉辦「113年空氣品質監測結果及未來空氣汙染精準治理」記者會，根據報告指出，各汙染物濃度近5年均呈現下降趨勢，空氣品質指標（AQI）良好等級與普通等級合計占比在今年達到94%，空氣品質不良發生站日數持續下降。截至今年11月底，PM2.5年平均濃度為12.5μg/m3，相較去年13.7μg/m3改善。

環境部大氣環境司長張順欽表示，今年起推動第二期空氣汙染防制方案，二期PM2.5年均值目標為13μg/m3，臭氧8小時紅色改善率要比2019年減少80%，二期計畫經費為766億，包含工廠從燃料成分到排放標準進行加嚴管制、汰換老舊大型柴車、優化電動車路網增加使用量、整合空氣汙染及溫室氣體減量效益推動車輛汰換媒合平台、岸電推動計畫、新紙錢三燒兼顧信仰與環保等工作。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，環境部今年9月30日公告新版空氣品質標準，PM2.5年平均由原本15μg/m3加嚴至12μg/m3，結果二期目標卻是13μg/m3，二期防制計畫改善目標應同步修正，至少與現行法定目標一致，否則是歧視中南部，違法的無效管制目標。

趙慧琳說，令人傷心的是，中南部有些縣市連今年的16.5μg/m3目標都沒有達到，雲林、高雄甚至超過17μg/m3，麥寮電廠今年6月原本應該讓1號機組如期退場，但卻得以延役發電，環境部這次的二期空氣汙染防制方案也對煤電加速退場隻字不提，中火二期的擴建也讓燃氣迅速擴張，呼籲環境部應向經濟部要求脫煤減氣，不要繼續當經濟部的小弟。

此外，經濟部在中龍、中鋼等泛國營企業有4成的股份，這些褐色產業應該停止外銷，才能減少大量汙染留給中南部，