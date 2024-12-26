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每年1700萬服務逾千名憨兒 喜憨兒基金會號召大眾支持

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
公益大使謝盈萱、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍、宜賢與妹妹姵妡一起啟動安心照顧故計畫，迎向嶄新第二人生。圖/喜憨兒基金會提供
公益大使謝盈萱、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍、宜賢與妹妹姵妡一起啟動安心照顧故計畫，迎向嶄新第二人生。圖/喜憨兒基金會提供

台灣將邁入「超高齡社會」，相比於普遍認知的65歲老年門檻，心智障礙者35歲即面臨退化及老化。根據衛福部資料，全台灣超過30歲以上的身心障礙者超過100萬人，生活上需要完全仰賴他人協助的比率超過5成5，其中又以兩代家庭的生活模式居多，憨兒家庭的雙老議題儼然成為照顧的隱形危機。喜憨兒基金會今攜手藝人謝盈萱，號召大眾支持「喜憨兒安心照顧計畫」，為憨兒及其家庭提供全面的支持。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，台灣社會面臨高齡照顧的急迫性，身為憨兒家長的她同樣感到十分憂心，基金會每年照顧超過千位的憨兒，讓他們持續有尊嚴有笑容，隨基金會成立近30年，除優化、強化既有照顧服務，也期盼能募足經費拓展服務規模。

喜憨兒基金會指出，因應心智障礙者個別化且階段性的需求，基金會建構完整的服務網絡，在憨兒年輕時提供工作訓練與機會、年老退化後無縫銜接照顧服務，並在台北、高雄、台南、新竹、桃園、屏東設立超過100處的照顧據點，提供包括全日型照顧服務、日間照顧、社區作業設施、長期照顧服務與夜間家園服務，並設立健康中心進行復能訓練、健康評估等醫療支持，陪伴憨兒學習自立、交通演練；同時透過臨托、家托、居家服務評估、中高齡家庭支持服務、自立支持團體、家庭照顧者支持等服務，接住憨兒及家屬的急迫需求。

今天的記者會，邀請到憨兒宜賢與其妹妹姵妡分享手足情誼。姵妡看著宜賢從畢業就進入喜憨兒基金會接受日間照顧服務，後來在烘焙坊工作，卻因年紀漸長、體能退化轉往喜憨兒工坊接受照顧服務。她表示，超過20年的時間，感念喜憨兒基金會在家庭中扮演的輔助支持角色，不僅讓宜賢擁有更多元且豐富的生命經驗，開啟了她烘焙興趣的第二人生，也幫助年邁父母減輕照顧壓力；對她而言，宜賢也是引領她走向特教職涯的啟蒙。

喜憨兒基金會表示，基金會一年服務超過1千位憨兒、照顧時數超過1萬4000個小時，每年1700萬元專業服務的經費，仍須社會大眾的關懷與支持。邀請大家以行動支持「喜憨兒安心照顧計畫」，即日起至喜憨兒基金會臉書粉專參與「分享愛，啟動第二人生」活動，即有機會獲得卡肉Carol聯名捐款紀念品一組。

中高齡 喜憨兒 衛福部 謝盈萱

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