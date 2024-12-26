低溫有感！首波強烈大陸冷氣團來襲 3500公尺高山有望下雪

今年入冬首波強烈大陸冷氣團明天南下，中央氣象署預報員官欣平表示，今晚至明天水氣增多，且各地降溫明眼，轉為濕冷的天氣型態，周末環境逐漸轉為乾冷，受到輻射冷卻影響，周日清晨為未來1周最冷時段，最低溫低於10度；周五至周六清晨若低溫加上水氣，3500公尺以上高山有降雪機率。

官欣平說，明天（27日）為雲多飄雨的天氣型態，周六水氣逐漸減少，整體環境從濕冷變乾冷，北台灣低溫有感，中南部也從今天的25度降至20度。

周六至周日清晨（28、29日）為未來1周最冷時候，中部以北、東北部低溫11至13度。其中，周日清晨除因轉為乾冷天氣型態，冷空氣更加明顯，受到輻射冷卻影響，局部空曠地區低溫有機會低於10度；下周一冷氣團減弱，溫度略回升；周二再有另一波東北季風增強。

降雪方面，官欣平說，明天到周六（27、28日）清晨，要看水氣和溫度條件是否配合，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。

跨年天氣，官欣平指出，下周一開始回溫，周二又有另一波東北季風增強，跨年夜間北部低溫13、14度，由於東北季風增強，迎風面會有降雨機率，預計為雲多的天氣型態；元旦曙光部分，由於東北季風增強，雲量增多，尤其宜花地區有降雨機率，中南部、台東天氣較為穩定，但預報時間尚久，後續降雨及溫度可能有變化，需持續觀察。