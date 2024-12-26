張榮發基金會致力藝術推動 3度獲「藝術教育貢獻獎」殊榮

張榮發基金會今第3次獲教育部頒贈「藝術教育貢獻獎」殊榮，獲獎具體事蹟包括獨立營運專業的長榮交響樂團達23年，並自辦大型音樂會邀請公益團體3.3萬人次免費聆聽、建置超過百萬點閱率的「長榮好古典」YT頻道、自1985年起提供獎助學金給全台藝術科系學生，2025年更禮聘世界級指揮家梵志登出任駐團藝術家。

張榮發基金會執行長鍾德美代表受獎表示，感謝教育部及評審委員的肯定，每一張在長榮海事博物館、長榮交響樂團、藝術季、城鄉學校乃至各項藝文公益活動中，所出現的臉孔，共同分享多元藝術的美好，都是極其珍貴的。

張榮發基金會表示，同樣隸屬該會的長榮海事博物館設館16年以來，致力弘揚海洋文化、藝術，招待全台630所近4萬名師生免費參觀，並連續11年舉辦「全台國民小學暨幼兒園海洋繪畫比賽」，多元推廣海洋教育，每年藝術季也免費開放給各界參觀。