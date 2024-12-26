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張榮發基金會致力藝術推動 3度獲「藝術教育貢獻獎」殊榮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
張榮發基金會執行長鍾德美感謝教育部與評審的肯定，期盼未來繼續將藝術的種子傳播到台灣每一個角落。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會執行長鍾德美感謝教育部與評審的肯定，期盼未來繼續將藝術的種子傳播到台灣每一個角落。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會今第3次獲教育部頒贈「藝術教育貢獻獎」殊榮，獲獎具體事蹟包括獨立營運專業的長榮交響樂團達23年，並自辦大型音樂會邀請公益團體3.3萬人次免費聆聽、建置超過百萬點閱率的「長榮好古典」YT頻道、自1985年起提供獎助學金給全台藝術科系學生，2025年更禮聘世界級指揮家梵志登出任駐團藝術家。

張榮發基金會執行長鍾德美代表受獎表示，感謝教育部及評審委員的肯定，每一張在長榮海事博物館、長榮交響樂團、藝術季、城鄉學校乃至各項藝文公益活動中，所出現的臉孔，共同分享多元藝術的美好，都是極其珍貴的。

張榮發基金會表示，同樣隸屬該會的長榮海事博物館設館16年以來，致力弘揚海洋文化、藝術，招待全台630所近4萬名師生免費參觀，並連續11年舉辦「全台國民小學暨幼兒園海洋繪畫比賽」，多元推廣海洋教育，每年藝術季也免費開放給各界參觀。

另外，張榮發基金會指出，「張榮發基金會藝術季」全力打造公益舞台，自2019年累積13萬人次參與，推出音樂會、芭蕾、講座等近百場藝文活動，也長期挹注偏鄉各項藝文資源，包括贊助全台106所小學推動多元藝文課程，推出「張榮發基金會小劇場」校巡50所小學，2023「藝術好好玩」邀請新北市逾2.5萬名學生欣賞戲劇演出。

張榮發基金會26日獲得第11屆「教育部藝術教育貢獻獎」，由執行長鍾德美（右）代表接受召集人陳郁秀（左）頒獎。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會26日獲得第11屆「教育部藝術教育貢獻獎」，由執行長鍾德美（右）代表接受召集人陳郁秀（左）頒獎。圖／張榮發基金會提供

交響樂團 長榮 音樂會

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