貨船「阿諾」擱淺台南引疑慮船體今移除 航港局將追償費用

今年7月25日多哥籍多用途貨船「阿諾」，因凱米颱風擱淺於台南喜樹海岸岸際，船長宣布棄船，船東未出面積極處理，交通部航港局依代為應變處理，11月7日開工，今天全部移除。航港局強調，相關應變措施為船東應盡責任，代為處理的相關費用將依法向船東追償。

阿諾擱淺位置鄰近台南地區四鯤鯓，牡蠣養殖水域及黃金海岸景區沙灘，屬生態敏感地帶，且該處一度成為打卡景點，吸引大量人潮靠近，引發公共安全疑慮。

航港局表示，阿諾擱淺後，因船方未依限提出抽油及船體移除計畫，以及船東代表，未依限提出船東授權委託證明等事項，航港局已依商港法裁罰3次，並逕行採取應變措施，應變措施有船員安置及返國、抽油洗艙及船體堵漏、船體及汙染監控、圍設安全圍籬及船體加固及移除等事項。

為儘速移除船體，航港局加速辦理船體移除採購作業，並於12月26日將阿諾船體全部拆除後運離，恢復當地景觀。