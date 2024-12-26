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挺「就服法」修法 失能雇主協會：無權限制長輩聘僱看護權利

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立法院擬明天審查「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍家庭看護工。本報資料照片
立法院擬明天審查「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍家庭看護工。本報資料照片

「就業服務法」第46條條文修正草案擬明天三讀通過，將開放80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上者，可免評巴氏量表申請外籍看護。社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會主張，讓巴氏量表回歸診斷證明文件而非申請照護人力之用，讓醫者不必承擔開立量表的壓力與後果，而開放80歲長者免評也須配套政策，包括應由長照經費補助照顧重症失能的看護工、重症雇主免繳就業安定費等，讓長者聘僱看護不受侵害與政府限制。

失能雇主協會表示，一味限制高齡長者聘僱資格，無助於改善看護工挑工狀況，協會也不樂見重症患者遭排擠，但若歸罪在80歲以上長者，也會造成社會撕裂。協會認為，在長照制度裡，居服員陪伴長者，被賦予減緩失能、維持生活品質、陪伴的功能，具備照護之能與良好工作態度的外籍看護工，也能照護長者、維持其生活品質並避免因無人陪伴而造成的各種意外。

失能雇主協會認為，若修法可能引起搶工疑慮，就應合理調整聘僱政策，持續推動長照體系改革，確保每位長者獲得應有的尊重與照顧。反對就服法修法並不能減少長照悲歌，面對老齡化、少子化的台灣，長照悲歌將更頻繁的發生，反對修法讓人民享有聘僱看護的權利，將由誰承擔後果？呼籲各政黨立委三思。

外籍看護 長照 雇主

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