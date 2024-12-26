農業部：助綠色照顧站長者喝國產鮮乳或保久乳 細節仍在討論
農業部畜牧司長李宜謙今天說，超量牛乳提供給銀髮族是接下來重點之一，很多長者獨自在農村，希望以全台綠色照顧站等管道，讓長者能固定喝到國產鮮乳或保久乳，細節還在討論。
紐西蘭乳品2025年起零關稅，加上「班班喝鮮乳」政策喊卡，農業部到彰化縣最大酪農區福興鄉開座談會聽取意見。
彰化縣草食動物產業協會理事長黃德仁會中表示，「班班喝鮮乳」政策應設法檢討、繼續實施，他接觸到的學生家長都肯定這項政策，期待農業部透過座談會蒐集地方意見，及時幫助酪農。
福興鄉乳牛產銷班第4班長許書添說，供給學校鮮乳，除學生免費飲用，也應將教師及職員納入實施對象；政府重視長者福利政策，也可平均分配保久乳給銀髮族，有效解決剩餘牛乳問題。
與會的中國國民黨籍立法委員謝衣鳯表示，從食農教育、長期照顧角度看，可擴大實施對象，刺激鮮乳需求量，政策可能較容易推動，希望農業部帶回酪農意見詳細研議。
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