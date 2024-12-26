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將邁超高齡社會…北市老人健檢一號難求 北榮：下月6日起開放網路取號
台灣再過5天即邁入超高齡社會，隨著老年人口增加，每年一度的老人健檢更是一號難求，台北榮總明年有關台北市老人健康檢查服務，將於明年1月6日開放台北市衛生局列冊在案的特殊族群，共300名；1月15日為開放一般族群1700名網路取號與掛號。
北榮表示，民眾於網路取號後，皆需再掛號預約健檢時間，多請長者注意。取號掛號時間，特殊族群為明年1月6日上午8時起至1月10日下午5時止，一般族群為明年1月15日上午8時起至1月20日下午5時止。
北榮提醒，網路取號僅代表掛號資格，不代表掛號順序，不論族群皆需再掛號預約健檢時間；此外，一位長者僅能掛號預約單一健檢時段，如需變更需自行取消掛號重新掛號，不開放現場登記，也沒有人工安排健檢時段。健檢提供A組套1000名，B組套、C組套各500名，時間自明年2月10日起至額滿為止。
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