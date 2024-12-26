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墾丁國家公園成立41周年 新書發表一窺史前人類生活

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁國家公園成立41周年，管理處今天舉辦周年慶，發表新書《南岬・逆時光》，處長陳乾隆（左）與清華大學人類學系副教授邱鴻霖合影。記者潘奕言／攝影
墾丁國家公園成立41周年，管理處今天舉辦周年慶，發表新書《南岬・逆時光》，處長陳乾隆（左）與清華大學人類學系副教授邱鴻霖合影。記者潘奕言／攝影

墾丁是台灣第一座國家公園，今年成立41周年，墾丁國家公園管理處今天舉辦周年慶，包括《南岬・逆時光》新書發表會，及40周年影片「仰望大尖山的我們」首映會，回顧40年來國家公園在生態保護及環境教育上的成果。

墾丁國家公園於1982年成立，是台灣第一座國家公園。墾丁在台灣擁有獨一無二的地理及氣候環境，孕育出獨特的生物多樣性與自然景觀，也成為國際級旅遊勝地，如何在生態保育及發展觀光間取得平衡，並調和與居民間的衝突，一直是墾管處要解決的首要問題。

2019年墾管處在進行鵝鑾鼻公園賣店與停車場更新工程時，發掘出一處4千年前的遺址，連忙進行搶救性考古挖掘，也成為屏東縣第一處縣定考古遺址，並證明墾丁不只有豐富的自然資產，也有重要的文化歷史遺產。

為了保存考古資料並讓更多人了解這珍貴的台灣文化資產，墾管處委託清華大學人類學系副教授邱鴻霖，及中研院歷史研究所研究員李匡悌，出版鵝鑾鼻考古遺址與人文史蹟科普書籍《南岬・逆時光》，記錄這塊土地蘊含的豐富故事，並於今天發表。

書中記錄了埋藏在鵝鑾鼻珊瑚礁層中，4000年前新石器時代的聚落遺址，挖掘出為數可觀的陶片群、貝器、石板、骨骸等遺物，可了解當時人類的生活型態及對自然資源的利用能力。其中一只出土的精緻魚鉤，展現當時人類已有精細的貝類加工技術，並呈現成熟的漁獵活動。

墾管處表示，琅嶠（恆春）的原住民王國於17世紀大航海時代躍上國際舞台上，琅嶠的歷史時光脈絡也從17世紀紀錄至今，再往前就幾乎毫無史料可循，鵝鑾鼻新石器時代遺址正好填補這段史前空缺。

書中將艱澀枯燥學術報告，轉化為淺顯易讀的科普文章，搭配繪圖與文字講解，讓普羅大眾認識千年前人類在鵝鑾鼻海岸的生活方式，認識4000年前台灣鵝鑾鼻與南島世界的連結。

墾丁國家公園成立41周年，管理處今天舉辦周年慶，發表新書《南岬・逆時光》。記者潘奕言／攝影
墾丁國家公園成立41周年，管理處今天舉辦周年慶，發表新書《南岬・逆時光》。記者潘奕言／攝影

國家公園 墾丁 遺址

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