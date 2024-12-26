80歲免評巴氏量表可聘外看 勞團：反對短視近利、大開後門修法

「就業服務法」第46條條文修正草案擬明天三讀通過，將開放80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上者，可免評巴氏量表申請外籍看護。台灣勞工陣線今聲明反對違反立法程序的胡亂修法，強調若以年齡、疾病而非以實際照顧需求作為聘僱外看資格，不僅將老人照顧服務推向家庭化、市場化的深淵，更勢必對衝擊國內長照人員、中高齡就業機會，重挫台灣公共長照發展，呼籲國民黨立委懸崖勒馬。

去年總統大選期間，國民黨總統候選人侯友宜提出「80歲以上長者免巴氏量表評估，直接申請聘僱看護移工」的政見，引發社會廣泛討論。當時許多民間團體批評此舉將嚴重影響台灣公共長照制度發展，衛福部與勞動部因此邀請身心障礙、罕見疾病、失智症、家庭照顧者等團體，以及醫療與長照專家，並研商以「照顧需求」的採用多元認定標準。

社會各界對以「年齡」作為聘僱外看門檻的意見兩極，失能者家庭雇主團體大表期待，但社福、婦女、移工及勞工團體強烈反彈，認為將照顧責任推回給家庭的作法，不僅將好不容易建立起來公共長照政策目的背道而馳，更繼續助長難以保障其勞動權益的個人家庭僱傭型態。

勞陣強調，非依「實際需求」而是以「年齡」、「疾病」等類別大開後門，將必種下「不斷要求放寬家庭看護移工聘僱資格」的種子，在移工制度與權利尚未完善下，不僅將現行老人照顧服務推向家庭化、市場化的深淵，未來更勢必對國內長照從業人員、中高齡就業機會的嚴重衝擊，多重交織下，導致台灣公共長照發展的受挫，也將侵害各群體的權益。

除此，勞陣指出，這次修法國民黨也違反立法程序，增加「每進用原住民一人或向原住民族綜合發展基金繳納代金者，得申請引進外國人二人」條文，過去營造業開放移工對原住民的就業衝擊相當明顯，這第二道後門條款明定營造業可以用錢換移工，不僅無助於改善原住民就業處境，更不利有意願從事營造業工作的原住民就業。

過去營造業以缺工為由一再要求開放更多移工，勞陣認為，加薪和改善惡劣勞動環境才是正本清源之道，移工職災失能幾乎是本國籍勞工的兩倍，在營造業高風險未改善前，就大幅修法放寬引進移工，無疑是惡化移工的勞動處境。

勞陣表示，就服法成為台灣制度性聘僱移工的法源基礎已逾30年，勞陣支持全面檢視現行不合時宜又無法保障移工人權的政策，但反對這種這種偷襲式的大開後門修法，不僅和既有的政策目的背道而馳，也無助於解決長期以來移工政策的積弊。