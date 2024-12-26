快訊

秋後算帳？教師批「班班有鮮乳」疑遭下令調查 教育部長回應了

柯文哲裝潢辦公室向博弈教父討300萬 收錢顧著踩飛輪僅「嗯2聲」

聽新聞
0:00 / 0:00

80歲免評巴氏量表可聘外看 勞團：反對短視近利、大開後門修法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「就業服務法」第46條條文修正草案擬明天三讀通過，將開放80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上者，可免評巴氏量表申請外籍看護。新聞示意圖。記者杜建重／攝影
「就業服務法」第46條條文修正草案擬明天三讀通過，將開放80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上者，可免評巴氏量表申請外籍看護。新聞示意圖。記者杜建重／攝影

「就業服務法」第46條條文修正草案擬明天三讀通過，將開放80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上者，可免評巴氏量表申請外籍看護。台灣勞工陣線今聲明反對違反立法程序的胡亂修法，強調若以年齡、疾病而非以實際照顧需求作為聘僱外看資格，不僅將老人照顧服務推向家庭化、市場化的深淵，更勢必對衝擊國內長照人員、中高齡就業機會，重挫台灣公共長照發展，呼籲國民黨立委懸崖勒馬。

去年總統大選期間，國民黨總統候選人侯友宜提出「80歲以上長者免巴氏量表評估，直接申請聘僱看護移工」的政見，引發社會廣泛討論。當時許多民間團體批評此舉將嚴重影響台灣公共長照制度發展，衛福部與勞動部因此邀請身心障礙、罕見疾病、失智症、家庭照顧者等團體，以及醫療與長照專家，並研商以「照顧需求」的採用多元認定標準。

社會各界對以「年齡」作為聘僱外看門檻的意見兩極，失能者家庭雇主團體大表期待，但社福、婦女、移工及勞工團體強烈反彈，認為將照顧責任推回給家庭的作法，不僅將好不容易建立起來公共長照政策目的背道而馳，更繼續助長難以保障其勞動權益的個人家庭僱傭型態。

勞陣強調，非依「實際需求」而是以「年齡」、「疾病」等類別大開後門，將必種下「不斷要求放寬家庭看護移工聘僱資格」的種子，在移工制度與權利尚未完善下，不僅將現行老人照顧服務推向家庭化、市場化的深淵，未來更勢必對國內長照從業人員、中高齡就業機會的嚴重衝擊，多重交織下，導致台灣公共長照發展的受挫，也將侵害各群體的權益。

除此，勞陣指出，這次修法國民黨也違反立法程序，增加「每進用原住民一人或向原住民族綜合發展基金繳納代金者，得申請引進外國人二人」條文，過去營造業開放移工對原住民的就業衝擊相當明顯，這第二道後門條款明定營造業可以用錢換移工，不僅無助於改善原住民就業處境，更不利有意願從事營造業工作的原住民就業。

過去營造業以缺工為由一再要求開放更多移工，勞陣認為，加薪和改善惡劣勞動環境才是正本清源之道，移工職災失能幾乎是本國籍勞工的兩倍，在營造業高風險未改善前，就大幅修法放寬引進移工，無疑是惡化移工的勞動處境。

勞陣表示，就服法成為台灣制度性聘僱移工的法源基礎已逾30年，勞陣支持全面檢視現行不合時宜又無法保障移工人權的政策，但反對這種這種偷襲式的大開後門修法，不僅和既有的政策目的背道而馳，也無助於解決長期以來移工政策的積弊。

外籍看護 巴氏量表 移工 長照

延伸閱讀

台電擴充移工 勞部點頭

台電缺輸配電人力 勞部點頭：明年開放移工及僑外生取得技術士證

南美館「SUNDAY：臺灣移工當代藝術」從自由象徵深入外籍勞動文化

倉儲大火24歲移工跳樓逃生亡！ 家鄉留女友....還有8月大兒子

相關新聞

最大震度4級！花蓮發生規模5.2地震 17縣市有感

今天下午4時10分發生有感地震，台北市預估震度2級，詳細情況待中央氣象署報告。

長者免繳健保費修法 卓揆稱難同意：將增384億支出

立法院預計明天三讀「老人福利法」修正草案，條文涉及65歲以上老人免繳健保費，行政院長卓榮泰直指，此舉將增加中央政府384...

旅客嫌車廂暖氣熱竟按緊急按鈕 台鐵：最重可罰100萬

入冬以來一波波大陸冷氣團來襲，日前有台鐵旅客搭乘時認為車廂暖氣太熱，竟按下「緊急按鈕」，要求列車長關掉暖氣，改開冷氣；列...

C教授性騷被指處理慢半拍 台大醫院：主動調查記2大過

台大醫院婦產部C教授涉及性騷案，於9月自請離職，據鏡周刊報導，有醫師反應遭該名教授觸摸臀部、大腿，還被摸進內褲。台大醫院...

入冬首波強烈冷氣團明南下 氣象署：周末最冷探10度以下「感受像寒流」

今年入冬第一波強烈大陸冷氣團明天南下。中央氣象署資深預報員謝佩芸今天表示，今晚開始水氣增多，降雨狀況愈來愈明顯，明天各地...

贊成廢止巴氏量表 ！家總向三黨陳情：建議改用長照評估

「就業服務法」第46條修法在即，家庭照顧者關懷總會認為，一旦修法通過，80歲以上長者免巴氏量表可聘僱外籍看護工，將湧進53萬名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。