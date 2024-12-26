打破避孕藥迷思！婦產科醫師最新懶人包：保險套加避孕藥最有保障

圖／魏君卉 醫師提供

避孕是每位女性都該關注的健康課題，禾馨民權婦幼診所婦產科主治醫師魏君卉近期製作懶人包倡議「雙重避孕」和避孕藥的小知識——建議女性同時使用事前避孕藥與保險套，是目前最有效且安全的避孕策略，能減少計畫外懷孕的風險。

誤解重重：事前避孕藥真的會讓人變胖？

許多人對口服避孕藥仍存有疑慮，認為服用後可能導致體重增加或水腫。然而，魏君卉解釋，這些問題其實因避孕藥的世代與成分而異。第四代避孕藥含有黃體素（Drospirenone, DRSP），不僅不易導致水腫，還具備利尿效果。此外，這類藥物還有改善皮膚出油及青春痘的功能，對愛美的年輕女性來說，是一大福音。

圖／魏君卉 醫師提供

雌激素新選擇：第四代 PLUS 避孕藥提升用藥安全性

魏君卉進一步指出，新一代避孕藥的配方結合了全新的雌激素 Estetrol (E4) 與第四代黃體素 DRSP。不僅避孕效果佳之外，其也能抗水腫，靜脈栓塞等風險較低，及乳房脹痛的狀況相對也較少。對於有避孕需求的女性，提供一項新的選擇。

圖／魏君卉 醫師提供

為什麼雙重避孕如此重要？

魏君卉說，僅靠保險套進行避孕，可能因使用不當導致避孕失效率增加。而雙重避孕策略則能同時防止生殖感染與提升避孕成效。魏君卉提醒，避孕藥與保險套的搭配，不僅是身體健康的保險，更能給女性自主規劃未來的底氣。

正視妳的健康選擇，擁抱更自由的生活

魏君卉呼籲，女性應多了解避孕藥的知識，如有需要可諮詢專業婦產科醫師門診，評估並選擇適合自己的避孕方式。

雙重避孕，雙重保護。用知識捍衛選擇，妳的未來，由妳掌握！