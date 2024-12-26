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最大震度4級！花蓮發生規模5.2地震 17縣市有感
中央氣象署今天發布第113513號地震報告，花蓮今天下午4時8分發生規模5.2地震，震央位於台灣東部海域，地震深度17.1公里。
各地最大震度，花蓮縣地區最大震度、宜蘭縣地區最大震度 3級、南投縣地區最大震度 3級、臺中市地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、嘉義縣地區最大震度 2級、臺東縣地區最大震度 2級、桃園市地區最大震度 1級、苗栗縣地區最大震度 1級、新竹縣地區最大震度 1級、新北市地區最大震度 1級、新竹市地區最大震度 1級、臺北市地區最大震度 1級、嘉義市地區最大震度 1級、臺南市地區最大震度 1級、高雄市地區最大震度 1級。
中央氣象署地震中心主任吳健富表示，花蓮今天下午4時8分發生規模5.2地震，仍屬於0403地震餘震序列；台灣位處板塊碰撞區域，地震發生頻仍，提醒民眾應隨時做好防震準備。
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，從12月14至25日已連續12天未發生顯著有感地震。根據統計，2022年有12個規模6以上顯著有感地震，2023年1個，2024年有10個。
郭鎧紋表示，較長天期（暫定為12天以上）無顯著有感地震之後，短期內（暫時先假定為30天）發規模6以上地震，或許這之間有關係。舉例來說，2024年1月20日至4月3日，規模7.2大地震之前雖然有顯著有感地震，但發生率遠低於平均值，這需要進一步觀察研究分析。
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