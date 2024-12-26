影／勞團呼籲重視拾荒者貢獻 建立拾荒者夥伴關係
五角拌回收平權協會、台灣勞工陣線、拾荒者代表小不點阿姨等下午在台大校友會館舉行「看見資源回收循環的幕後功臣『拾荒者公正轉型研究調查』」記者會，呼籲重視拾荒者貢獻，建立拾荒者夥伴關係。
五角拌秘書長廖宏翊表示從今年9月至12月間，五角拌回收平權協會走遍北中南9個縣市，訪問超過300位拾荒者，本次調查顯示，超過7成拾荒者表明回收價格長期低落，平均月收入不到5000元，8成拾荒者不知道政府的「資收關懷計畫」，調查中更發現到，該計畫排除98%的拾荒者，變成接不住的「公正轉型」，在當前環境部推動零廢棄政策的關鍵時刻，五角拌與台灣勞工陣線共同召開記者會，公布本次拾荒者的各項調查報告結果。
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