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過節猛喝熱紅酒恐引急性胃炎 中醫師推「2物」製羹食用緩解

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，過量攝取熱紅酒，可能引發急性胃炎，以石斛與蓮藕粉熬煮石斛蓮藕粉羹，可緩解胃部不適。示意圖。聯合報系資料照
台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，過量攝取熱紅酒，可能引發急性胃炎，以石斛與蓮藕粉熬煮石斛蓮藕粉羹，可緩解胃部不適。示意圖。聯合報系資料照

耶誕節剛過，寒冷天氣喝上一杯熱紅酒，讓人暖心又暖胃。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，酒精不耐症或肝功能不佳者、服用特定藥物者等族群不適合喝熱紅酒，此外過量攝取熱紅酒，可能引發急性胃炎，以石斛與蓮藕粉熬煮石斛蓮藕粉羹，可緩解胃部不適。

林舜穀表示，門診收治因耶誕節喝下大量熱紅酒而胃部不適的患者，經診斷多為急性胃炎。他提醒，急性胃炎症狀通常在喝下熱紅酒後30分鐘至數小時內發生，特別空腹飲用或攝取過量時，由於酒精和香料刺激胃黏膜而引起，若症狀持續數小時或伴隨嘔血、黑便等異常，應立即就醫，避免更嚴重的胃部損傷。

急性胃炎警訊症狀

一、劇烈胃痛或灼痛：上腹部感覺像被灼燒，越來越明顯。

二、噁心與嘔吐：甚至吐出帶酸味的液體或食物殘渣。

三、頻繁反酸或胃灼熱：胃酸逆流到胸口，感覺火辣辣。

四、腹脹與嗳氣：腸胃不舒服，伴隨嗳氣增加。

五、嚴重食慾不振：完全無法進食或進食後感到惡心。

林舜穀指出，熱紅酒雖然美味，但對胃腸道敏感或胃潰瘍患者、酒精不耐症或肝功能不佳者、糖尿病患者、孕婦與哺乳期女性、服用特定藥物者，可能帶來健康風險，建議避免飲用，或選擇無酒精的替代飲品。

避免飲用熱紅酒的族群

一、胃腸道敏感或胃潰瘍患者：熱紅酒中的酒精和香料會刺激胃黏膜，加重胃痛、反酸或胃炎症狀。

二、酒精不耐症或肝功能不佳者：酒精代謝能力差或肝病患者，飲用後可能出現頭暈、噁心或對肝臟造成負擔。

三、糖尿病患者：熱紅酒常有添加糖份，會導致血糖波動，對血糖控制不利。

四、孕婦與哺乳期女性：酒精可能對胎兒或嬰兒造成不良影響，建議完全避免。

五、服用特定藥物者：正在服用抗生素、抗抑鬱藥或降血壓等ˇ藥物，熱紅酒可能與藥物發生相互作用。

林舜穀說，可用石斛、蓮藕粉煮成石斛蓮藕粉羹，既能滋養胃陰，也促進胃黏膜修復，又有助於改善胃部不適，適合胃功能弱或胃部有輕微損傷的族群。

一、食材：

1.石斛：15克。

2.蓮藕粉：2勺16克，若偏好口感濃稠，也可加到20克。

二、製作方法：

1.石斛加適量的水煮約30分鐘，過濾取出藥汁。

2.藥汁加熱至微溫，緩慢倒入蓮藕粉並攪拌至均勻糊狀。

3.可適量加入冰糖調味，也可撒上枸杞點綴，即可食用。

三、石斛的作用：

1.養陰生津：石斛能滋養胃陰，改善胃黏膜因為過度分泌胃酸而受損的情況。

2.促進黏膜再生：石斛含多醣成份，能促進胃黏膜細胞修復和再生，減輕炎症反應。

四、蓮藕粉的作用：

1.清熱健胃：蓮藕粉能清除胃部積熱，幫助改善胃酸過多和燒心症狀。

2.保護胃壁：蓮藕粉在胃內形成黏稠保護膜，減少外界刺激物對胃黏膜的損傷。

3.促進消化吸收：易消化的特性有助於減輕胃部負擔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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