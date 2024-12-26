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影／文化幣發放納入13至15歲國中生 文化部感謝政院支持

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院副院長鄭麗君（中）、文化部長李遠（右三）今天宣布，114年文化禮金將在1月1日上午8點開放領用，鼓勵16-22歲及新加入的13-15歲青年，開啟新一年的文化體驗，以文化為青春預演。記者邱德祥／攝影
行政院副院長鄭麗君（中）、文化部長李遠（右三）今天宣布，114年文化禮金將在1月1日上午8點開放領用，鼓勵16-22歲及新加入的13-15歲青年，開啟新一年的文化體驗，以文化為青春預演。記者邱德祥／攝影

文化部113年起常態發給16-22歲青年每人1，200點文化幣，明年除繼續發放外，特別推出試辦計畫，納入13-15歲國中生每人600點文化幣。行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠今天在啟動記者會宣布，114年文化禮金將在1月1日上午8點開放領用，鼓勵16-22歲及新加入的13-15歲青年，開啟新一年的文化體驗，以文化為青春預演。

記者會現場特別以漫畫、音樂、國片等年輕人喜愛的文化元素為主題，並播映青春愛情國片《夜校女生》、《命中註定那頭鵝》精彩預告片，以及首播《同學們！大膽的使用文化幣吧！》宣傳影片，向在場13-15歲國中生展示文化幣各種多元豐富的用法。《大嘻哈時代2》冠軍歌手阿跨面也帶來震撼演出，嗨翻全場，為青年朋友打造一場結合視聽享受的藝文盛宴。

文化部表示，感謝行政院的強力支持，催生文化幣114年下發至13-15歲試辦計畫，讓更多學生在經濟能力有限的情況下，仍能有機會接觸藝文活動，不僅可以培養興趣，也將為藝文產業帶来新一代的消費者。文化部說明，出生日期在92年1月1日至98年12月31日的16-22歲青年，可領1，200點文化幣，99年1月1日至101年12月31日13-15歲青年，可領600點文化幣。領取者為具中華民國國籍或符合資格的外國人士。文化部特別提醒，13-15歲除了涵蓋國中生以外，甚至有些符合出生日期的國小六年級生也有領取資格。

自114年1月1日上午8點，符合資格的青年朋友即可透過簡單3步驟，「手機下載完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至114年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

文化部指出，今年推出的文化幣加碼優惠，包括國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位、獨立書店2點送1點等，以及消費達200點參加抽獎、邀請2位以上新朋友領取即贈點等，明年將會持續推動，並帶來更多優惠活動。邀請青年朋友們在元旦手刀加入藝文體驗行列，用文化幣豐富新的一年。

行政院副院長鄭麗君（左二）、文化部長李遠（右二）今天宣布，114年文化禮金將在1月1日上午8點開放領用，鼓勵16-22歲及新加入的13-15歲青年，開啟新一年的文化體驗，合照時李遠部長左顧右盼怎麼擺姿勢。記者邱德祥／攝影
行政院副院長鄭麗君（左二）、文化部長李遠（右二）今天宣布，114年文化禮金將在1月1日上午8點開放領用，鼓勵16-22歲及新加入的13-15歲青年，開啟新一年的文化體驗，合照時李遠部長左顧右盼怎麼擺姿勢。記者邱德祥／攝影

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