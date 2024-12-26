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台鐵票價調漲方案明年2月再送董事會 3情況可降漲幅

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵董事長杜微。記者胡瑞玲／攝影
台鐵董事長杜微。記者胡瑞玲／攝影

台鐵票價近30年未漲，台鐵研議多時，外界也多有討論。立法院交通委會今審查台鐵公司114年度預算，立委認為台鐵票價要進行調整，顯示公司化後經營情況加速惡化，還把算盤打到民眾身上，要求台鐵票價董事會通過後，需到交委會專案報告；台鐵董事長杜微表示，票價方案預計明年春節後召開董事會討論，並從3方向降漲幅。

立法院交通委員會今天審查台鐵公司114年度預算，立委林國成表示，台鐵公司成立後，預計3年內現金收支平衡，2026年起不再舉債，2028年轉虧為盈，卻傳出台鐵票價要進行調整，令民眾錯愕，顯示台鐵公司化後，經營未見改善還加速惡化，把算盤打到民眾身上，要求台鐵票價董事會通過後，需到交委會專案報告。

杜微會中接受聯訪時指出，台鐵票價按照立法院審查的計算公式，會有一個合理報酬率，算出來票價後，再調整反饋。常客不會收那麼高的報酬率，中長途也要保有競爭優勢，不會收全額報酬率，會有反饋到各個收費方式的機制，包含定期票、常客優惠、中長途票價遞遠遞減等，會有更優惠方式

杜微說，票價檢討將在立法院公式下反饋，很多方法可以讓票價降下來和扣回來。杜微指出，明年春節後，也就是明年2月召開的董事會，將會再提報票價合理化方案討論。

台鐵公司化 報酬率 票價

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