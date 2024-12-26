讚文化幣如「吉祥物」 114年試辦13至15歲每人發600點

繼文化部113年起常態發給16到22歲青年每人1200點文化幣之後，114年試辦13歲到15歲每人發600點文化幣，文化部長李遠鼓勵少年族元旦當天就可以手刀領取，開啟新一代文化體驗。

今天記者會現場青春洋溢，特別以漫畫、音樂、國片等年輕人喜愛的文化元素為主題，現場也首播「同學們！大膽的使用文化幣吧！」宣傳影片，向在場13到15歲國中生展示文化幣的用法。「大嘻哈時代2」冠軍歌手阿跨面帶來震撼演出，嗨翻全場。

李遠表示，文化幣對文化部來說，可以說是能量快速成長的「吉祥物」，感謝行政院的強力支持，讓更多學生在經濟能力有限的情況下，仍能有機會接觸藝文活動，「文化幣的預算會到書店、國片到文化體驗，同學也可以好好買一本自己喜歡的書，勇於消費體驗文化。」

行政院副院長鄭麗君今天也出席啟動記者會表示，文化幣是一把鑰匙，同學們打開各種大門，就可以走進多元的文化生活，「如果每個人都因為一部電影，一首詩而有所領悟，心生喜悅，台灣就會有自己獨特的文化，也可以因為文化，讓全世界愛上台灣。」

鄭麗君表示，感謝文化部長非常重視兒少文化權，「也希望透過文化幣，同學們擁有自己的選擇權。」鄭麗君希望藝術可以成為大家的生活方式，「文化是一輩子的好朋友，可以跟自己對話，感知他人，歡迎同學們透過文化幣展開更多藝文冒險。」

根據114年文化禮金將在1月1日上午8點開放領用，鼓勵16歲到22歲及新加入的13到15歲青年，開啟新一年的文化體驗，以文化為青春預演。

文化部說明，出生日期在92年1月1日至98年12月31日的16歲到22歲青年，可領1200點文化幣；99年1月1日至101年12月31日13到15歲青年，可領600點文化幣。文化部特別提醒，13到15歲除了涵蓋國中生以外，甚至有些符合出生日期的國小六年級生也有領取資格。

文化部指出，今年推出的文化幣加碼優惠，包括國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位、獨立書店2點送1點等，以及消費達200點參加抽獎、邀請2位以上新朋友領取即贈點等，明年將會持續推動，並帶來更多優惠活動。邀請青年朋友們在元旦手刀加入藝文體驗行列，用文化幣豐富新的一年。

文化部也喊話，113年文化幣目前總共有127.3萬人領用，領取率達85%，消費金額13.69億元，還沒領用或用完的青年朋友，請把握最後6天趕快使用。