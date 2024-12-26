滿地衛生紙…登山客隨地大小便太擾人 眠月線新設「方便屋」生態公廁

近年登山活動風氣盛行，山區廁所設施不足，登山客隨地大小便情況屢見不鮮，土壤無法負擔自然分解，熱門山徑白色衛生紙隨地可見，飄散異味破壞環境，林業及自然保育署嘉義分署今年攜手台灣山盟公益協會在眠月線舊塔山車站月台旁新建生態公廁「方便屋」。

山盟公益協會指出，傳統「就地掩埋」雖然曾被視為自然分解過程，但隨著近年登山人數大幅增加，土壤分解能力早已不堪重負，熱門山徑上充斥著亂扔的衛生紙，宛如「小白花」朵朵開，臭味飄散問題日益嚴重，也影響生態環境，必須重視解決。

「方便屋」以國產材為主要建材，採用乾濕分離設計，秉持環境友善與實用性設計理念，將糞便堆肥發酵分解及尿液過濾排放，不只提供登山者便利，也兼顧生態保護與環境永續，提供寬敞內部空間，解決過往登山途中如廁不便的問題，同時落實無痕山林理念。