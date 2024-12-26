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長者免繳健保費拚三讀 醫改會修法後費用達三百多億元

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院明將表決《老人福利法》第22條修正案，若通過恐怕將有370萬長者免繳健保費。聯合報系資料照
立法院明將表決《老人福利法》第22條修正案，若通過恐怕將有370萬長者免繳健保費。聯合報系資料照

在野黨提出多版本「老人福利法」修法草案，最寬鬆版本為65歲以上且所得稅率20%長者免繳健保費，排入明日立法院會，可能完成三讀。醫療改革基金會執行長林雅惠指出，健保並非社會福利，此舉恐怕帶來三大惡果，深化世代對立、違反量能負擔、侵蝕健保財務

林雅惠分析，我國面臨超高齡社會、少子女化社會挑戰，修法若通過，免繳保費的長者占比將從4.7%恐直接跳到83%，有近370萬人將納入，並非實質的排富，加上人口結構變化，年輕世代負擔會增加，恐怕深化世代對立。

再者，健保是社會保險，有量能負擔的精神，是有能力的人多出一點。林雅惠表示，免繳保費的長者換算月薪，約為受薪勞工薪資中位數的1.08至2.43倍，並非顯著有財務困境的族群。

第三，健保財務已經面臨「前方吃緊、後方緊吃」困境，現行挹注弱勢長者20億，修法通過後費用恐上看300多億元，25年後就會翻倍，高達621多億元。林雅惠指出，帳面上沒有收入的長者，不代表真的沒收入，無法辨識真正面對財務困難的族群下，若預算編列不穩定，將會直接衝擊健保財務。

林雅惠說，65歲以上的長者面對社會生活改變、長期照顧、慢性病照護、共病管理等問題，需要多元的社區支持、健康促進、醫療與長照方案，其核心需求不一定是繳不起健保費而形成的就醫障礙，「免繳保費」不是問題的唯一解方。

醫改會表示，台灣面臨超高齡化、少子女化社會的挑戰，修法若通過，免繳保費的長者將從4.7%恐直接跳到83%，並非實質的排富。伴隨每年受薪人口因少子女化減少，將加重年輕世代的負擔，動搖健保根基。圖／醫改會提供
醫改會表示，台灣面臨超高齡化、少子女化社會的挑戰，修法若通過，免繳保費的長者將從4.7%恐直接跳到83%，並非實質的排富。伴隨每年受薪人口因少子女化減少，將加重年輕世代的負擔，動搖健保根基。圖／醫改會提供

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