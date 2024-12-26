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別烘乾！羽絨外套怎麼洗…知名大廠曝「正確步驟」：錯了整件毀掉

聯合新聞網／ 綜合報導
冬天不少人會穿上羽絨外套防寒。 圖／ingimage
冬天不少人會穿上羽絨外套防寒。 圖／ingimage

最近天氣變化大，冷氣團一波接一波來，這周末更是有部分地區有機會跌破10度。如果要外出，許多人也會穿上「羽絨外套」防寒，知名服飾品牌The North Face曾在官網教導大家該如何清洗，避免洗錯影響保暖效果。

一名女網友曾在PTT發文指出，自己是對衣服有潔癖的人，只要下雨天穿羽絨外套，隔天一定會用洗衣機選擇柔洗模式清洗，不然外套很臭會受不了。但每次只要跟家人談到這話題，他們都會說不能亂洗，至少要去找乾洗店，但自己Google過說丟洗衣機沒問題，因此好奇問網友「都怎麼做？」

不少網友也分享自己的方法，「放洗衣袋丟洗衣機」、「第一是不能常洗，第二是要套小型的洗衣袋再去洗」、「羽絨衣不能乾洗吧」、「可以洗衣機洗啊我家的一直都洗衣機洗，重點是晾乾的環境」、「然後送洗衣店一樣是機洗，他們不會幫你手洗的」、「做過洗衣店，也是機洗+烘，烘乾一樣蓬的」。

根據The North Face官網說明，清洗羽絨外套前，一定要先閱讀洗標的指示，不同的羽絨外套可能有不同的清洗建議。另外要記得選擇適當的洗衣精，才能避免傷害羽絨，延長其壽命。

如果在洗滌標籤上有說明可以使用洗衣機清洗，在設定時建議選擇溫和模式和低速轉運，減少對羽絨的傷害，如果選擇手洗，則建議使用約30度C的溫水，輕輕地刷按摩外套，切勿搓揉或扭轉，以免羽絨內部纖維受損，失去蓬鬆度。

清洗後，輕輕壓去多餘水分，切勿擰扭外套，破壞羽毛結構，另外避免曝曬在陽光下，更不能使用烘乾，因為羽絨外套的填充物主要是羽毛和羽絨，這些材料皆容易受熱損壞，烘乾機的高溫和機械運轉會導致纖維斷裂，影響保暖效果，因此在陰涼通風地方自然風乾即可。

冷氣團 寒流 洗衣機 羽絨外套

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