長者免繳健保費修法 卓揆稱難同意：將增384億支出

立法院預計明天三讀「老人福利法」修正草案，條文涉及65歲以上老人免繳健保費，行政院長卓榮泰直指，此舉將增加中央政府384億元支出，「行政院顯然無法承受、難以同意」，且修法未指出彌補資金來源，破壞日前朝野協商總預算時的共識，對行政院、立法院未來互動沒有好處。

「老人福利法」修正條文草案中，所得稅級距未達20%的65歲以上長者健保費，由中央政府補助，事實上，早在去年總統大選至今，藍白總統候選人、立委多次提出此議題，但衛福部擔憂此修法造成世代不公平，至今未有共識。法案三讀前夕，衛福部於行政院會提出臨時動議，卓揆也做出裁示。

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰指出，以本年度65歲以上長者約467萬人估算，修法後需增加中央政府384億元支出，「行政院顯然無法承受、難以同意」，修法也未指出彌補資金來源。

卓榮泰強調，日前在中央政府總預算協商時，已跟朝野黨團達成共識，依憲法第70條、預算法91條、財政紀律法第5條及大法官釋字391號辦理；相關法規所示，預算案不得增加支出之提議，以及法律案大幅增加歲出、減少歲入時，應徵詢行政院意見，指明彌補資金來源，必要時也需提案修法。

卓榮泰提醒，法案審查時衛福部應據理力爭、清楚說明，也請民進黨團透過協商，提醒當時朝野黨團跟行政院所做過的協商共識，不該把質詢、備詢當作意見，必須正視徵詢行政院的意見。

卓榮泰呼籲，希望朝野遵守憲法大法官解釋和預算法、財政紀律法相關規定，也希望立法院尊重行政院的職權，不要破壞兩院當時所做下的共識，對兩院未來互動沒有好處。