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憋過頭爆管！男子「3周未排便」糞便硬如石頭 撐破乙狀結腸

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院直腸外科主任廖師賢提醒，如長期便秘應就醫檢查。圖／南投醫院提供
南投醫院直腸外科主任廖師賢提醒，如長期便秘應就醫檢查。圖／南投醫院提供

南投70歲蕭姓男子有慢性便秘問題，但他不太在意，習慣3至5天才大一次，日前腹痛難忍到南投醫院急診，透過檢查發現他的腸道充滿著糞便，已經三周未排便，不僅是少見的糞性結腸炎，還造成乙狀結腸破裂，還好立即安排手術治療，才恢復健康。

衛福部南投醫院直腸外科主任廖師賢說，糞性結腸炎(Stercoral Perforation of the Colon)是長期便秘導致糞便堆積在腸道中，糞便變得又乾又硬，這些糞便物質聚積，增加腸道的壓力且導致發炎，可能損害消化道內血管的供應，導致缺血性結腸炎、潰瘍甚至穿孔，若腸子破裂後糞便外漏汙染了腹膜腔，則可能併發敗血症，有危及生命的風險。

廖師賢說，病患長期有慢性便秘問題，也曾因為腸阻塞而住院治療，這次下腹疼痛難受急診，透過電腦斷層檢查診斷為糞性結腸炎合併結腸穿孔。經緊急手術，將破裂的腸道切除、清理腹腔、裝置腸造口並取出許多硬如石頭的糞便，住院期間接受專業的醫療處置及照護，恢復良好，已康復出院。

廖師賢說，部分患者因為糞便水分被過度吸收，堵在腸道中，排便時僅解出一些糞水，誤以為是拉肚子而服用止瀉藥，導致便秘情況惡化。他提醒，當排便習慣改變，應找醫師諮詢，並建議民眾應均衡飲食、每日攝取充足水分及膳食纖維，規律運動、維持正常生活作息，養成固定排便的習慣。若出現慢性便秘，每周排便不到三次且症狀超過三個月，不要擅自服用瀉藥，應就醫向專業人員尋求協助。

電腦斷層影像檢查可看出病人的腸道中有許多糞便。圖／南投醫院提供
電腦斷層影像檢查可看出病人的腸道中有許多糞便。圖／南投醫院提供

南投 排便

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