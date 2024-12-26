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3因素讓乳癌死亡率降不下來 她等到新藥卻被藥費壓垮

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
好不容易等到新藥問世，腫瘤也明顯縮小，乳癌患者卻因不堪自費重擔離世。本報資料照片
好不容易等到新藥問世，腫瘤也明顯縮小，乳癌患者卻因不堪自費重擔離世。本報資料照片

40歲的癌友小霏（化名）確診HER2陽性乳癌，開刀後轉移到腦部，好不容易等到新藥問世，腫瘤也明顯縮小，卻因不堪自費重擔離世。醫師指出，台灣乳癌死亡率難以下降，主要與發生率高、初診斷就是第四期患者多、藥物健保給付未完全跟上國際治療指引有關，呼籲政府重視給付缺口，加速給付晚期新藥。

乳癌蟬聯20年台灣女性癌症發生率之首，衛福部最新公布2022年台灣癌症登記年報顯示，乳癌新增超過1.7萬人，且死亡率仍逐年上升，賴清德總統「健康台灣」瞄準2030年癌症死亡率降低三分之一，乳癌是女性健康威脅，醫界呼籲優先考慮轉移性乳癌病友需求，加速晚期新藥給付。

以小霏為例，她確診HER2陽性乳癌後完成開刀，卻又腦部轉移而復發，面臨數次換藥與復發的惡夢，終於等到新藥問世，接受治療後乳房腫瘤有明顯變小，卻因自費重擔，三度在用藥改善與停藥惡化的希望與絕望中循環，最後仍不敵病魔離世。  

台北慈濟醫院副院長暨一般外科主治醫師張耀仁說，台灣乳癌死亡率難以下降與三大因素有關，首先是台灣的乳癌發生率高，再者是早期乳癌診斷比率不夠高、初診斷就是第四期轉移性乳癌者多，最後是台灣對於乳癌藥物的健保給付，沒有完全跟上國際治療指引，尤其晚期乳癌患者新藥自費負擔過重，可能延誤用藥機會。

美國醫學會雜誌（JAMA）2024年發表研究指出，有效降低乳癌死亡率，篩檢、早期治療、晚期治療並行是關鍵，且治療HER2陽性乳癌對降低死亡率的貢獻度最高，張耀仁表示，晚期乳癌新藥治療費用高，當健保未全額給付，患者常無力負擔，因經濟重擔而停藥。  

HER2陽性乳癌較惡性、易轉移，雖早期乳癌的五年存活率超過95%，但第四期乳癌的五年存活率僅39％，台中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤表示，乳癌晚期患者分水嶺明確，很多個案只能靠健保，即使醫師手上有再好的「武器」，若健保未給付，治療就可能面臨束手無策，甚至有不到30歲就罹患乳癌的年輕患者，因負擔不起高額的治療費用，只能選擇安寧療護。  

林金瑤說，現在健保給付新藥腳步明顯變快，轉移性HER2陽性乳癌一線用藥已與國際接軌，但晚期二線用藥仍需努力，如新一代抗體藥物複合體（ADC），早已是國際治療指引建議的第二線治療首選，但在台灣仍未取得健保給付。

 明年起，公費乳癌篩檢年齡增列40歲至44歲及70歲至74歲，晚期乳癌治療同樣攸關死亡率下降與否，醫界呼籲政府重視給付缺口，加速給付晚期新藥，在健保資源有限的情況之下，借鏡韓國癌症新藥給付採部分負擔是可考慮策略之一，張耀仁說，美國、英國、日本、澳洲等都已將新一代ADC藥物納入給付，連鄰近的韓國也在今年初開始給付，韓國健保給付法令與台灣不同，癌症用藥可採部分負擔模式。

乳癌 健保 死亡率

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