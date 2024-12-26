桃機因應元旦旅運高峰 讓旅客提前3小時辦理報到

桃園國際機場自耶誕節前開始至元旦假期間進入旅運高峰期間，根據航班運量預報系統顯示，12月29日、31日及1月5日，均超過13.5萬人次旅客量，出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時、23及24時，入境尖峰時段為每日5時、13至17時及20時至22時，提醒旅客航班起飛前3小時可辦理報到，善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項，多加搭乘大眾交通運輸。

機場公司表示，因應耶誕至跨年的航空旅運人潮，機場公司密切與服務大聯盟各單位加強整備，依據人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，協助旅客順利通關。機場公司呼籲出境旅客確認護照效期需在6個月以上，善用多元智慧化服務，使用手機、網路或市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助報到機臺和自助行李託運等服務，加快報到流程。

為提升通關效率及維護飛航安全，桃園機場提醒出境旅客預先確認安檢注意事項。行動電源、打火機、電子菸請勿託運，應隨身攜帶上飛機並做好保護；隨身行李攜帶液體不得超過100毫升。安檢前請將水壺倒掉淨空，並取出筆電、脫外套、帽子及皮帶等裝備，加速安檢作業。

年節將至，旅客探親送禮常見火腿、香腸等，桃園機場特別提醒入境旅客切勿攜帶肉類製品以免受罰，自疫區入境旅客配合農業部動植物防疫檢疫署人員引導檢查作業；其他區域航班旅客下機後也請依航空公司指引領取識別卡片，加速後續入境通關程序。同時呼籲旅客入境留意攜帶菸品2條（200支）與酒類總量1公升可免申報的規定。

桃園機場持續升級設施設備及服務，移民署e-Gate第四代自動查驗通關系統，自2025年1月1日起，10歲以上國民均可使用，並放寬身高限制為120至200公分，可直接於通關閘道內註冊後終身有效，更換護照免重新註冊，歡迎旅客入出境多加使用。

為友善外籍旅客，外國人及陸港澳人士年滿14歲，持晶片護照且於入境已錄存生物特徵者，出境均得使用e-Gate自動查驗通關系統。另為加快外籍旅客通關作業流程，移民署自明年推出新版網路填寫入國登記表的服務（Online Arrival Card，簡稱電子A卡），提供更友善及便利的介面，旅客可於搭機來臺前72小時透過網路先行填寫電子A卡，直接持憑護照查驗通關，提升入境通關效率。

因應疏運期間人潮高峰，桃園機場敬請旅客多加搭乘客運巴士、機場捷運等公共運輸，機場公司將視人潮狀況協調聯外交通服務單位彈性調整機動增班；自行駕車旅客及接機親友，可先下載桃園機場官方APP，或透過桃園機場官方網站，即時掌握交通及停車場剩餘車位動態，確保旅程順暢。