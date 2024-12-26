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一氧化碳中毒頻傳會有後遺症！ 醫提醒留意「這病」恐認知退化

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
最近頻傳一氧化碳中毒事件，內政部消防署統計今年起至12月22日止，全台發生23起一氧化碳中毒事件，造成3人死亡、59人送醫。示意圖。聯合報資料照
最近頻傳一氧化碳中毒事件，內政部消防署統計今年起至12月22日止，全台發生23起一氧化碳中毒事件，造成3人死亡、59人送醫。示意圖。聯合報資料照

最近一氧化碳中毒事件頻傳，已造成3人死亡、59人送醫。醫師表示，若中毒後有引起的延遲性神經精神症候群（DNS）相關症狀，須定期就醫接受高壓氧治療，以免造成不可逆的腦部損傷。另有研究證實，治療期間每天服用中藥材熬煮的藥膳湯，可幫助改善認知與運動功能。

內政部消防署統計，今年至12月22日止，全台發生23起一氧化碳中毒事件，造成3人死亡、59人送醫。林口長庚醫院腦神經內科醫師施茂雄說，一氧化氮跟氧氣的結合能力，是氧氣跟血红素結合能力的200倍或以上，因此短時間內就會占據所有的紅血球，形成一氧化碳血紅素（COHb），即使人體吸入一氧化碳量少，還是有一定機率干預紅血球運送氧氣的機制。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，一氧化碳中毒不只影響當下，即便後來經治療看似痊癒，仍有可能在幾天到數周後引發延遲性神經精神症候群，症狀包括：

精神變化：如記憶力下降、情緒低落，甚至出現抑鬱或精神錯亂。

運動障礙：如像巴金森氏症的僵硬、震顫，或行動困難。

認知問題：如注意力無法集中、語言表達和理解力減弱。

吞嚥及構音障礙：如吃飯或說話變得困難。

施茂雄說，延遲性神經精神症候群是大腦的白質去髓鞘病變，要與一氧化碳中毒一樣有危機意識，盡速就醫接受定期高壓氧治療並長期追蹤，將純氧補充進血漿，等到一氧化碳血紅素的半衰期（約90分鐘）一過，體內的血氧濃度增加並趨於穩定，有助減少腦部不可逆損傷。

林舜穀提醒，延遲性神經精神症候群患者接受高壓氧治療期間，可每天服用兩次「行智益腦方」，已被證實能有效改善認知與運動功能，相關研究發表於《循證補充與替代醫學》，

行智益腦方配方：黃連（10克）、人參（10克）、茯苓（10克）、石菖蒲（20克）、遠志（10克）、丹參（30克）、葛根（10克）、膽南星（10克）。

一氧化碳中毒 運動 醫師

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