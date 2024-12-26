配衡型堆高機非法上路多 交部擬有條件開放領牌上路

我國現行規定堆高機必須以貨車載運，但考量許多工作地巷弄狹窄，大貨車無法進入，造成堆高機非法上路，且目前農業機械及特殊吊車起重機械均可合法申請號牌或牌證。交通部今預告修正道路交通安全規則，於牙叉應可收折及裝設相關防護配備後，適度開放配衡型堆高機向監理機關申請登記領用牌證及臨時通行證行駛道路，法規自預告隔日起開放60日陳述意見。

交通部表示，有鑑於專門從事起重運搬及安裝工作的配衡型堆高機與一般工廠內使用的堆高機不同，而有行駛道路實務需要，增訂先向公路監理機關申請登記領用牌證，並申請核發臨時通行證後，可憑證行駛道路規定。

交通部指出，考量配衡型堆高機作業需要及保障其他用路人安全，於牙叉應可收折、裝設8項相關防護配備，並經檢測合格、道路主管機關核准且單次行駛距離不超過3公里前提下，適度開放得向監理機關申請臨時通行證憑證行駛道路；另為因應配衡型堆高機應配備的安全設備與其他動力機械有所不同，為明確規定保養檢查項目，增訂專供配衡型堆高機使用保養紀錄表，以利管理遵循。

此外，交通部也說，為確保動力機械行駛道路時不影響道路交通安全，增訂行駛道路時，應遵守之規定，包括其不得直接左轉、不得運載貨物及牽引拖曳，並於駕駛艙所附座位以外不得搭載以外人員等相關限制；另外，配衡型堆高機駕駛人除本來就應領有勞動部堆高機操作技術士證照外，同其他動力機械應依其總重量領有相對應的駕駛執照。