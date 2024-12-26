擔任台灣好湯金泉獎推廣嘉賓 峮峮曝最常去2地泡溫泉

交通部觀光署聯合全台19個溫泉區業者，舉辦「2024-2025台灣好湯金泉獎」，今於台北車站舉行記者會，並邀請中信兄弟啦啦隊女神峮峮擔任金泉獎推廣嘉賓。峮峮表示，每年冬天至少都會去泡5、6次溫泉，最常去礁溪及北投，近期還有去陽明山和烏來，未來也想體驗中部、東部的溫泉。

2024-2025台灣金泉獎分為7大獎項，包含最佳新創獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎、優質服務獎，以及十泉十美獎，其中，最高榮耀「十泉十美獎」評分納入網路票選，自2025年1月1日至1月31日止，只需加入「台灣好湯」官方Line@帳號（@hotspring_taiwan），即可獲得一次投票機會，單次最高可投給5個溫泉區。

觀光署長周永暉表示，透過台灣好湯金泉獎，不僅能提升國內溫泉旅遊品質，更推動台灣溫泉文化邁向國際舞台，此次活動呼應觀光署「數位X永續」雙軸政策，期待為旅客打造更高品質的旅遊環境與提供智慧新服務，並運用數位工具加強行銷全台溫泉區。

周永暉指出，溫泉是台灣非常重要的產品及休閒活動，13個國家風景區中，就有10個有溫泉，而全台19個溫泉區都有不同泉質，台灣四季都能泡湯，冬天大約設定在40度、夏天則為38度，對身體都非常好。此次金泉獎有搭配投票活動，獎金將近70萬元，希望凸顯具新創、服務的好湯。此外，這次還有最佳cp值及旅遊推薦獎，希望也能帶動國旅。

峮峮今出席活動表示，因為本身是台南人，學生時期最常去關子嶺泡溫泉，關子嶺是泥漿溫泉，也是世界上較為稀少的，搬到北部後，冬天至少都會去泡5、6次溫泉，最常去的是礁溪及北投，最近也有去體驗陽明山和烏來的溫泉，去年光是烏來就去了2次，也很期待有機會到中部和東部。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，金泉獎是推動國內溫泉旅遊的關鍵活動，未來全台溫泉區將與觀光署攜手合作，持續強化溫泉觀光旅遊，盼吸引更多國際旅客體驗台灣的溫泉魅力。