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全台最早淡水跨年煙火 新北捷運營運42小時不打烊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡水跨年煙火是全台最早煙火秀。圖／新北捷運公司提供
淡水跨年煙火是全台最早煙火秀。圖／新北捷運公司提供

橫跨淡水、八里水岸的「閃耀新北1314跨河煙火」將在12月31日20時25分施放，帶來長達13分14秒、總數３萬發的全台最早煙火秀，還有韓流帝王SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.助陣。新北捷運公司表示，轄下三條路線，包括淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線為了服務所有旅客，都將持續42小時營運服務，除到淡水看煙火，如果想持續狂歡跨年夜，周邊還有深夜人氣美食店家跨年夜開到半夜，陪大家一起嗨玩跨年夜。

本次煙火秀主舞台，邀請到韓流帝王SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）、宇宙人、孫淑媚等12組豪華卡司接力表演。

新北捷運公司說，31日15時起，有許多精彩活動在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸公園等地熱鬧登場，煙火秀將於晚間20時25分準時點燃，施放時間13分14秒，周邊活動還有「雙舞台跨年晚會」、各式藝文表演、美食文創市集。

淡海輕軌沿線許多重點景點，民眾可以購買50元的輕軌一日票，可以一整天不限次數搭乘淡海輕軌，還有營業到深夜的人氣美食店家可以選擇，包括距離竿蓁林站只要5分鐘的吮指王炸雞，跨年夜營業到2點，還有位在漁人碼頭內pier salon & bar碼頭沙龍餐酒館，距離漁人碼頭站步行8分鐘，跨年夜營業到2點；位在淡金北新站步行8分鐘的樹下餐酒，跨年夜營業到3點。

想吃點熱熱的美食，位在淡江大學站步行9分鐘的超知名人氣店家胖達關東煮，跨年夜營業到2點；距離濱海沙崙站只要步行7分鐘的築間幸福鍋物，跨年夜營業到3點。

新北捷運公司表示，當天將分時段加開列車，人潮最洶湧的晚間時段，藍海線將加發列車，從平時3輛列車運行，加密到同時11輛列車運行，班距也將是人潮狀況加密縮短為6分鐘，夜間人潮疏散後，捷運公司將持續視現場情況調整列車班距，後續半夜配合跨年旅客需求持續營運。

新北捷運說，淡水煙火期間將進行交通管制，建議搭乘輕軌等大眾運輸工具前往，不但避免塞車，還免去找停車位的時間，全線各站皆有多元行動支付，民眾可多加利用。

捷運公司 新北捷運 跨年晚會

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