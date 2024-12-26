不是薑茶、熱巧克力！醫曝「1飲品」保暖效果更強：直接提升核心體溫

強烈大陸冷氣團明天南下，明天各地轉為濕冷、周末轉為乾冷天氣，在輻射冷卻影響下，周末期間容易出現相當顯著的低溫，不排除出現10度以下低溫。面對持續寒冷，黃軒醫師分享，比起喝薑茶和熱巧克力，天冷喝「溫開水」保暖程度不輸，能快速吸收，直接提升核心體溫。

黃軒醫師在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，冬天相當寒冷，人體的核心溫度維持在37.5度左右，為了適應更多熱能，基礎代謝會往上升，消耗糖分，因此身體本能會特別容易感到飢餓，是很正常的身體現象。

此外，不少民眾會在寒天中喝熱飲保暖，黃軒醫師則說，其實可以喝「溫開水」，保暖程度不會輸給熱薑茶或熱巧克力，因為溫開水能快速被身體吸收、直接提升核心體溫且不需要額外消化熱量，純水導熱均勻，能讓體內熱量分布更平均，保溫效果更久。

溫開水相較於薑茶或是熱巧克力，也比較不會刺激消化系統，避免糖分帶來的體溫波動，吸收過程也更單純有效，黃軒醫師提醒，冬天除了從身上的衣服禦寒，記得吃也很重要，要多補充能量好過冬。