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C教授性騷被指處理慢半拍 台大醫院：主動調查記2大過

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院醫務秘書陳彥元今天表示，院方在今年2月主動出擊，採取雇主知悉方式調查該案，並在5月底做出記2大過決議。記者林琮恩／攝影
台大醫院醫務秘書陳彥元今天表示，院方在今年2月主動出擊，採取雇主知悉方式調查該案，並在5月底做出記2大過決議。記者林琮恩／攝影

台大醫院婦產部C教授涉及性騷案，於9月自請離職，據鏡周刊報導，有醫師反應遭該名教授觸摸臀部、大腿，還被摸進內褲。台大醫院醫務秘書陳彥元今天表示，院方在今年2月主動出擊，採取雇主知悉方式調查該案，並在5月底做出記2大過決議，並將案件移送上層機關台灣大學，校方要求補件，醫院也都配合。

C教授曾任台大醫院婦產部主任，陳彥元說，C教授於去年8月1日因任期屆滿，卸除主管職，由現任婦產部主任楊政憲接任；職場性騷擾案件可由申訴人向雇主申訴，或由「雇主知悉」方式主動調查，院方掌握C教授性騷擾案件傳聞，但並無受害醫師願意出面擔任申訴人，於是在今年2月以雇主知悉方式，主動成案調查。

鏡周刊報導質疑台大醫院處理慢半拍，陳彥元說，院方成案以後，段時間內即舉行10次會議調查，「並沒有延遲」，且在開始調查之前，就已要求C教授與指導之實習醫師保持距離，調查結果今年5月底完成，院方做出記2大過決議，並將調查結果移送台大校方，兼任主治醫師部分送考績會。C教授在台大校方處理過程中，於今年9月自請離職。

陳彥元強調，根據院內調查報告，C教授性騷案受害對象，並無看診病患，受害「學生」也並非大學在校生，而是醫院年輕醫師，因醫界多採師徒制，才將其稱為學生。因媒體報導恐引起受害當事人情緒波動，也擔心影響工作，目前院方持續關懷，並提供心理諮商資源協助。

台大醫院 醫師 雇主

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