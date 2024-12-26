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80歲以上免巴氏量表 家總：每年新增外籍看護5.3至15.9萬人申請

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
「就業服務法」第46條修正案一旦通過，80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍看護。家庭照顧者關懷總會表示，請廢除現行巴氏量表評估制度，改以長照2.0由民眾撥打1966長照專線到家評估，減少家庭照顧者負荷。本報資料照片
「就業服務法」第46條修正案一旦通過，80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍看護。家庭照顧者關懷總會表示，請廢除現行巴氏量表評估制度，改以長照2.0由民眾撥打1966長照專線到家評估，減少家庭照顧者負荷。本報資料照片

在野黨立委提出年滿80歲民眾無須巴氏量表，即可申請外籍看護工，在藍白表態支持下，極可能於明天完成「就服法修正草案」三讀，完成修法。家庭照顧者關懷總會今公布陳情函，盼停止修法、廢除巴氏量表，希望改由到家評估長者狀況，作為申請外籍看護工依據。

就業服務法修正案，目標放寬長者申請外籍看護工，家總呼籲停止修法，避免傷害目前23萬已聘僱外籍看護的重度失能者家庭權益。新政策若上路，恐怕會創造約16萬名健康長者，進入外籍看護工市場搶人；這些健康長者的照顧工作，相對輕鬆，甚至可以加薪搶人，恐怕讓打亂看護工市場。

家總推算80歲以上人口約91萬，扣除4.6萬人住長照機構、21萬人使用長照2.0服務、6.5萬人已聘僱外籍看護工，因此推估新增53萬健康長者具備聘僱外籍看工資格；若以其中1至3成想聘外籍看護推估，台灣每年必須增加5.3至15.9萬人。

截至今年11月底，家庭看護工人數為22.7萬人，平均每年增加約1萬名看護工。若按照縣市統計，六都外籍看護人數最多，家總認為是首當其衝之處，未來各縣市政府或立法委員，也可能會持續接到求助與陳情。

家總呼籲政府廢除勞民傷財的巴氏量表申請外籍看護工的做法，改以由民眾申請長照2.0到宅評估，民眾撥打1966長照專線，2天內即有照管專員到家評估，可減少民眾奔波。

外籍看護 巴氏量表 長照

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