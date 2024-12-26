長庚研究：「瘦瘦針」保護糖尿病合併腎病變 免截肢風險

62歲張先生，糖尿病史已經有27年，40歲時合併高血壓，接著腎功能緩慢惡化。近年來，張先生的慢性腎病進入到第四期，體內毒素堆積，合併周邊血管狹窄導致足部傷口出現。經過基隆長庚醫療團隊評估後，使用腸泌素（又稱瘦瘦針）控制血糖，經過半年治療，腎臟功能穩定，糖化血紅素下降到7.5mg/dl。

基隆長庚醫院心臟電生理與心律不整醫學科醫師陳天心表示，糖尿病有許多併發症，包括視網膜病變、腎病變、神經病變、腦血管疾病、心血管疾病、周邊血管疾病及新陳代謝疾病等。患者最害怕的血糖過高造成血管壁發炎及受損，血管的管徑愈來愈狹窄，一旦足部感染，恐面臨截肢。

陳天心說，口服抗糖尿病藥物通常可穩定控制數年，但是張先生病史長，併發心臟病、腎臟病及其他慢性病，換過4、5種藥物。慢性腎病進展到第四期，評估進行腸泌素治療，持續使用半年，獲得不錯效果，血糖、糖化血色素、腎絲球過濾率等數值都下降。

腸泌素是近年熱門控制血糖、具減重作用的藥物，使用在糖尿病患，還可以減少腦中風、心肌梗塞等心血管疾病的發生。陳天心指出，腸泌素有助於改善糖尿病引起的尿蛋白，可保護腎臟。

全台糖尿病人數呈現上升趨勢，依衛福部健保署統計，罹患糖尿病人數突破250萬大關，若未及早控制血糖，恐引發各種併發症。陳天心說，在長庚資料庫，收集8922位糖尿病合併慢性腎病人中，研究發現，使用腸泌素可以減少28%的腎臟功能惡化，同時可以減少26%因血管阻塞引起的截肢或手術。

長庚資料庫分析，糖尿病患罹患心肌梗塞跟腦中風比率並未明顯減少，但使用腸泌素的病人減少死亡率29%。另外，減少平均體重2公斤與減少糖化血紅素1.6mg/dl。長庚團隊針對使用腸泌素糖尿病合併慢性腎病第四期跟第五期的病患，進行近5年觀察性研究，成果刊登於去年3月的「心血管糖尿病學（Cardiovascular Diabetology）」。