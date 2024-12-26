快訊

情愛有罪？中國網路文字獄：跨省抓捕「耽美文學」作家

丁學文專欄／金融創新無所不在 成股市狂飆背後的炸彈

柯文哲期許大帳房李文宗成為「劉泰英」 LINE對話曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

不願搭火車？台鐵推「台日友好票券」日旅客1年僅換5張

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵與日本鐵道推動「台日友好票券交流活動」，但疫情前日旅客來台僅兌換5張，而同年我國赴日兌換573張，兌換情況極端。聯合報系資料照
台鐵與日本鐵道推動「台日友好票券交流活動」，但疫情前日旅客來台僅兌換5張，而同年我國赴日兌換573張，兌換情況極端。聯合報系資料照

為精進鐵道觀光發展宣傳及合作，台鐵公司自2018年與日本鐵道推動「台日友好票券交流活動」，盼促進鐵道觀光，但統計發現，疫情前日旅客來台僅兌換5張，但同年我國赴日兌換573張，兌換情況極端，立委認為台鐵推廣成效嚴重不足；台鐵表示，明年將積極推動。

立法院交通委員會今審查台鐵公司114年度營業預算，其中，台鐵公司「服務費用-旅運費」部分，編列9571萬9000元，較上年度增列2萬5000元，其中國外地區旅費編列301萬2000元。

立委林俊憲針對發現，國外旅費執行率欠佳，僅2023年達8成，今年截至10月執行率僅14.73％；此外，國外旅費多用於推動日本鐵道交流、精進鐵道觀光發展宣傳與合作等，雙方自2018年合作提出「台日友好票券交流活動」，提供雙邊國人互相兌換火車票，以促進鐵道觀光。

「但雙方的兌換票券數懸殊」，林俊憲指出，疫情前2019年日旅客來台僅兌換5張，相較同年我國赴日共兌換573張，顯見日人來台搭乘台鐵意願不佳，台鐵公司推廣鐵道觀光成效也不彰。要求台鐵於3個月內，針對如何提升日人來台搭乘台鐵意願、有效推廣友好票券活動，向交通委員會提出書面報告。

根據統計，2021至2023年度國外旅費執行情況，2021年預算數286.1萬元、執行數0、執行率0％；2022年預算數302.1萬元，執行數2014、執行率66.86％；2023年預算數301.2萬元、執行數2654、執行率85.12％；2024年截至10月預算數301.2萬元、執行數444、執行率14.73％。

2019年、2023至2024年度台日友好票券交流活動情況，2019年國人赴日兌換數有742張，日人來台兌換數5張；2023年國人赴日兌換數509張，日人來台兌換數28張；2024年截至7月，國人赴日兌換數573張，日人來台兌換數17張。

台鐵董事長杜微說明，先前尚未公司化前，確實推動得不夠積極，公司化後，已規畫明年與西武鐵道有新的作法，讓日人也能享受台鐵優惠票券，明年會積極推動。

台鐵 旅費 鐵道

延伸閱讀

財劃法爭論未休 林俊憲指台南每年虧67億 謝龍介反指拉賴清德下水

財劃法是地方跟中央搶錢？ 國民黨：賴清德12年前版本更爛

受高薪所誘困泰緬邊境！台南男被關每日挨打 跨海營救今返家

挺財劃法修法被綠營圍剿 謝龍介：民進黨版本在哪裡？

相關新聞

旅客嫌車廂暖氣熱竟按緊急按鈕 台鐵：最重可罰100萬

入冬以來一波波大陸冷氣團來襲，日前有台鐵旅客搭乘時認為車廂暖氣太熱，竟按下「緊急按鈕」，要求列車長關掉暖氣，改開冷氣；列...

東北季風增強 明起冷氣團南下周末最冷 跨年夜注意保暖

今天凌晨東北季風開始南下影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，白天期間會持續增強，迎風面北部、東半部地區雲量偏多，...

C教授性騷被指處理慢半拍 台大醫院：主動調查記2大過

台大醫院婦產部C教授涉及性騷案，於9月自請離職，據鏡周刊報導，有醫師反應遭該名教授觸摸臀部、大腿，還被摸進內褲。台大醫院...

入冬首波強烈冷氣團明南下 氣象署：周末最冷探10度以下「感受像寒流」

今年入冬第一波強烈大陸冷氣團明天南下。中央氣象署資深預報員謝佩芸今天表示，今晚開始水氣增多，降雨狀況愈來愈明顯，明天各地...

贊成廢止巴氏量表 ！家總向三黨陳情：建議改用長照評估

「就業服務法」第46條修法在即，家庭照顧者關懷總會認為，一旦修法通過，80歲以上長者免巴氏量表可聘僱外籍看護工，將湧進5...

美愛爾康眼藥水爆真菌汙染恐失明 食藥署公布台灣狀況

美國知名生技大廠愛爾康（Alcon）宣布，回收批號為10101的一次性使用密封瓶裝眼藥水，原因是產品中出現真菌，恐導致失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。