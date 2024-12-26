不願搭火車？台鐵推「台日友好票券」日旅客1年僅換5張

為精進鐵道觀光發展宣傳及合作，台鐵公司自2018年與日本鐵道推動「台日友好票券交流活動」，盼促進鐵道觀光，但統計發現，疫情前日旅客來台僅兌換5張，但同年我國赴日兌換573張，兌換情況極端，立委認為台鐵推廣成效嚴重不足；台鐵表示，明年將積極推動。

立法院交通委員會今審查台鐵公司114年度營業預算，其中，台鐵公司「服務費用-旅運費」部分，編列9571萬9000元，較上年度增列2萬5000元，其中國外地區旅費編列301萬2000元。

立委林俊憲針對發現，國外旅費執行率欠佳，僅2023年達8成，今年截至10月執行率僅14.73％；此外，國外旅費多用於推動日本鐵道交流、精進鐵道觀光發展宣傳與合作等，雙方自2018年合作提出「台日友好票券交流活動」，提供雙邊國人互相兌換火車票，以促進鐵道觀光。

「但雙方的兌換票券數懸殊」，林俊憲指出，疫情前2019年日旅客來台僅兌換5張，相較同年我國赴日共兌換573張，顯見日人來台搭乘台鐵意願不佳，台鐵公司推廣鐵道觀光成效也不彰。要求台鐵於3個月內，針對如何提升日人來台搭乘台鐵意願、有效推廣友好票券活動，向交通委員會提出書面報告。

根據統計，2021至2023年度國外旅費執行情況，2021年預算數286.1萬元、執行數0、執行率0％；2022年預算數302.1萬元，執行數2014、執行率66.86％；2023年預算數301.2萬元、執行數2654、執行率85.12％；2024年截至10月預算數301.2萬元、執行數444、執行率14.73％。

2019年、2023至2024年度台日友好票券交流活動情況，2019年國人赴日兌換數有742張，日人來台兌換數5張；2023年國人赴日兌換數509張，日人來台兌換數28張；2024年截至7月，國人赴日兌換數573張，日人來台兌換數17張。

台鐵董事長杜微說明，先前尚未公司化前，確實推動得不夠積極，公司化後，已規畫明年與西武鐵道有新的作法，讓日人也能享受台鐵優惠票券，明年會積極推動。