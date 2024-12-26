境外移入+1！20多歲女赴盧安達染瘧疾 回台寒顫、骨痛竟「復發」

衛福部疾管署公布，瘧疾境外移入增加一例，疾管署發言人曾淑慧指出，一名本國籍20多歲女性未服用瘧疾預防用藥，11月上旬到非洲盧安達，並在杜拜被診斷瘧疾且完成治療，但返台後復發，12月21日出現發燒、寒顫、骨痛、肌肉痛等，為惡性瘧（熱帶瘧），目前在家休息中。疾管署指出，今年疫情比過往5年嚴峻，請民眾注意。

曾淑慧解釋，的確會有部分瘧疾案例會出現症狀緩解後再復發的狀況。這名新增境外移入瘧疾個案，11月上旬曾至非洲盧安達，但未服用瘧疾預防用藥；11月20日在杜拜當地醫院診斷瘧疾重症，經治療後症狀改善，11月30日返國，12月21日因出現發燒，伴隨寒顫、骨痛、肌肉痛且無上呼吸道感染症狀，至醫院急診。

曾淑慧表示，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、惡心、嘔吐和疲倦等症狀。

若如未接受適當治療，發病數天後會出現間歇性或周期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用primaquine 14天做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

依疾管署監測資料顯示，國內今年截至12月24日共計9例瘧疾確定病例，均為境外移入，較過去五年同期僅有2至7例略高，分別為5例外國籍及4例本國籍。瘧疾檢出病原體為5例惡性瘧、3例間日瘧及1例三日瘧，感染國家為非洲安哥拉、喀麥隆、奈及利亞、衣索比亞、尚比亞、馬拉威、盧安達及亞洲緬甸及印度，其中1例死亡。

國內近10年累計63例確定病例，均為境外移入，年齡以21至50歲為多，占71%，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

依據世界衛生組織（WHO）年報資料顯示，2023年全球有2.63億病例及59.7萬例因瘧疾死亡，約94%病例及95%死亡病例發生在非洲區域，超過一半的死亡病例發生在4個國家，分別為奈及利亞、剛果民主共和國、尼日及坦尚尼亞。其中，剛果民主共和國於近期爆發不明原因疫情且已導致近600人罹病，大部分是兒童，致死率約6.2%，研判與瘧疾及營養不良有關。