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贊成廢止巴氏量表 ！家總向三黨陳情：建議改用長照評估

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
「就業服務法」第46條修正案一旦通過，80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍看護。家庭照顧者關懷總會表示，請廢除現行巴氏量表評估制度，改以長照2.0由民眾撥打1966長照專線到家評估，減少家庭照顧者負荷。本報資料照片
「就業服務法」第46條修正案一旦通過，80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍看護。家庭照顧者關懷總會表示，請廢除現行巴氏量表評估制度，改以長照2.0由民眾撥打1966長照專線到家評估，減少家庭照顧者負荷。本報資料照片

「就業服務法」第46條修法在即，家庭照顧者關懷總會認為，一旦修法通過，80歲以上長者免巴氏量表可聘僱外籍看護工，將湧進53萬名健康長者爭搶，引發「搶工大戰」，外籍看護恐走向「家事工化」，真正有照顧需求的重症、失能家庭照顧者，反而成為政策下最弱勢的族群，大大增加照顧壓力。

針對巴氏量表一案，家總已向立法院國民黨、民眾黨、民進黨黨團提交陳情函，呼籲請停止「就業服務法」第46條「80歲以上長者免巴氏量表可聘僱外籍看護工修法」，以免傷害目前23萬已聘僱外籍看護的重度失能者家庭權益，並請廢除現行巴氏量表評估制度，改以長照2.0由民眾撥打1966長照專線到家評估，減少家庭照顧者負荷。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，依媒體報導，國民黨立委蘇清泉表示，他身為臨床醫師，最大困擾就是開巴氏量表，成功開立是難上加難，甚至有家屬跟醫師發生衝突，廢除巴氏量表能減輕病人、家屬與醫師壓力，若擔憂浮濫、挪作他用，也可以稽核檢查。

陳景寧指出，巴氏量表是落後的評估量表，但為申請外籍看護，家屬必須推著失能、失智的家人到醫院接受評估，如果未通過評估，確實容易引發民眾與醫師衝突、糾紛及不必要的緊張關係；因此，支持廢除巴氏量表，但一定要銜接上其他的評估方式，避免爆發「搶工大戰」。

陳景寧說，目前於評估福利方面，多採用國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF），除醫師外，還有整合性的評估團隊，針對身體殘缺、家庭支持系統、無障礙環境、社會參與度等進行全方面的評估，或是依被照顧者的照顧需求，可以利用1966長照專線，以便到家評估，並再設計聘請外籍看護的資格。

一般來說，失能程度屬於重度才能申請外籍看護，但目前衛福部長照司規範，如果使用長照資源6個月以上者，即便是輕度也能申請。對此，陳景寧表示不認同，因重度失能者的需求應該更為迫切，長照司應考量民眾真正的需求。

陳景寧說，擾民的巴氏量表應該廢除，並改以長照評估的「「照顧管理評估量表」」（CMS）評估，由民眾申請長照 2.0 到宅評估。她表示，修法民開放80歲以上免巴氏量表，可說殺雞用牛刀，也造成另一個更大的系統性危機。

「一通電話，服務到家」，陳景寧說，依衛福部現行規定，民眾撥打1966長照專線，2天內即有照管專員到家評估，可減少民眾奔波，政府也可更早向有需求的長照家庭宣傳服務。

外籍看護 巴氏量表 長照

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