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冬至過後3個9天…敷貼熱性中藥「三九貼」 提升陽氣去寒氣

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院中醫部從12月28日起連續3個周六開設「三九貼特別門診」。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院中醫部從12月28日起連續3個周六開設「三九貼特別門診」。圖／台中慈濟醫院提供

很多人知道去除虛寒、改善體質，可在夏季敷貼「三伏貼」，冬季敷貼「三九帖」可透過熱性中藥敷貼穴位增加陽氣，驅散寒氣，能輔助夏季敷貼「三伏貼」的效果，台中慈濟醫院中醫部12月28日起連續3個周六開設「三九貼特別門診」。

台中慈濟醫院中醫師洪崚育表示，人體代謝和身體機能主要是透過陽氣來推動，如果陽氣充足，身體比較能抵禦外邪與病毒的侵害，減少疾病發生，有些過敏疾病就是陽氣不足、寒氣累積體內所造成的；古代中醫的觀點認為，在夏季「三伏天」與冬季「三九天」透過熱性中藥的敷貼，可補充陽氣，也可驅除身體內的寒氣，提升身體機能。

「冬至」是一年之中白晝最短的一天，從這一天過後白晝開始慢慢變長，陽氣開始漸漸萌發，她說在冬至過後的3個天敷貼熱性中藥「三九貼」，可趁著陽生之時提振人體陽氣，還能引出體內的寒氣，調節身體免疫功能，減緩因體內寒氣所引發的疾病症狀，例如四肢手腳冰冷，過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道疾病，小兒胃口不佳、消化不良容易腹瀉等腸胃道疾病，或是小兒遺尿等泌尿道疾病都可敷貼「三九貼」。

夏季貼過「三伏貼」的病人，冬季持續敷貼「三九貼」，對陽氣提升還有加成的效果；洪崚育醫師提醒，2歲以下幼童、孕婦、罹患糖尿病、正在發燒或有發炎症狀的病人，及需要敷貼部位有傷口的人，就不適合敷貼「三九貼」。

台中慈濟醫院中醫部12月28日起連續3個周六開設「三九貼特別門診」，提供「三九貼」敷貼服務。從12月30日到隔年的1月17日，平日的周一到周五的中醫門診，早、中、晚也各開設有「三九貼指定門診」。

台中慈濟醫院中醫部從12月28日起連續3個周六開設「三九貼特別門診」。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院中醫部從12月28日起連續3個周六開設「三九貼特別門診」。圖／台中慈濟醫院提供

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