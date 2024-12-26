2025年第一道曙光在台東！11支即時影像線上迎曙光

迎接2025年進入倒數階段，不少地方舉辦跨年迎曙光活動，其中最早迎接曙光的台東縣，第一道曙光出現在離島蘭嶼鄉，緊接著本島成功鎮三仙台、太麻里鄉曙光園區相隔約1分鐘，海拔2722公尺的南橫啞口也與蘭嶼曙光幾乎同步。民眾不出門也能線上迎曙光，台東縣11支4K鏡頭君全天候即時播送。

根據台北市立天文科學教育館「2025年元旦曙光地圖」資料提供查詢，台東縣蘭嶼鄉最早民用曙光出現在上午6時10分、日出6時29分；南橫啞口民用曙光6時10分、日出6時29分；成功鎮三仙台曙光民用曙光6時10分、日出6時34分；太麻里鄉曙光園區民用曙光6時10分、日出6時35分。

台東縣政府與交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處也共有11支24小時觀光景點即時影像系統，可以直接線上透過鏡頭看到東邊太平洋曙光及日出，鏡頭分布在東海岸線的加路蘭、金樽、都歷、三仙台、杉原灣、富山、富岡；南迴線華源；南橫線啞口；綠島柴口、朝日溫泉帆船鼻。

另除了成功鎮三仙台及太麻里鄉曙光園區等知名迎曙光景點，不想人擠人，喜歡清淨環境的也可考慮大武鄉大鳥休憩區、9420海濱公園、大武國家步道觀海平台、南迴驛站及達仁鄉南田觀海平台等；此外，也可搭乘南迴鐵路的列車，迎接曙光到來，清晨5時52分自強號列車，經過太麻里至大武站時間都有機會從車上看到曙光。