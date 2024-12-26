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春節車票賣逾73.4萬張 高鐵籲北返車票盡早購買

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵今凌晨零時開賣春節返鄉車票，開放後1小時完成64萬1000多張訂票，售票效率較往年提升，早上8時完成73萬4000張訂票。聯合報系資料照
台灣高鐵今凌晨零時開賣春節返鄉車票，開放後1小時完成64萬1000多張訂票，售票效率較往年提升，早上8時完成73萬4000張訂票。聯合報系資料照

為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊的需求，台灣高鐵今凌晨零時開賣春節返鄉車票，開放後1小時完成64萬1000多張訂票，售票效率較往年提升，早上8時完成73萬4000張訂票。高鐵表示，因應疏運期間旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，今年同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票3管道服務，總計最多可容納2萬2000人同時上線。

高鐵表示，2025春節疏運於今日凌晨零時開賣，開放訂位後4分鐘即完成5萬2000餘張車票訂位，12分鐘內完成21萬7000餘張車票訂位，22分鐘內完成約40萬5000餘張訂票，32分鐘有53萬5000餘張完成訂票，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，統計開賣1小時內即順利完成64萬1000餘張訂位，系統運作一切正常，且售票效率較往年提升。

高鐵指出，考量今年春節放假天數較長，旅客可能安排出遊活動或提前返鄉，但預估北返人潮將大量集中於2025年2月1日初四、2月2日初五，提醒旅客盡早規畫行程，並提早購買北返車票，避開尖峰時段、確保行程順暢。

高鐵表示，因應疏運期間旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，今年同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票3管道服務，總計最多可容納2萬2000人同時上線，並機動調配各訂位管道的主機資源因應，以確保最佳訂位效率與服務品質。

高鐵說，今日凌晨開放訂位後，高鐵公司也派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功之旅客，系統均能確保完成服務。

春節返鄉 高鐵

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