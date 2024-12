2024神回顧／破防、已購買小孩愛吃！年度爆紅流行語TOP10 冠軍曾登牛津詞典

年輕人攏安內供!

「呀咧呀咧」這句話是不是超有聲音!網路上新鮮事不斷,更迭速度幾乎以天計算,許多人物、事件或詞句經常一夕爆紅,並透過社群平台與媒體報導加速傳播,也因此造就出各種流行語。繼2023年的「超派」、「涎鎮啊」、「不敢相信」之後,今年又有哪些令人印象深刻的流行語誕生呢?《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體,盤點2024年網路討論度最高的「年度爆紅流行語TOP 10」,馬上一起來回顧吧!

No.10 很便、很划

現代生活節奏越來越緊湊,人們對各種事物都講求快速、高效,不只影響短影音崛起,就連說話也似乎變得越來越精簡,「很便、很划」就是其中一個例子。這兩個字詞指的就是「很便宜、很划算」的意思,在年輕世代中相當流行,無論是訊息溝通或口頭對話都被廣泛使用,累積大量討論,成為2024年度流行語第十名。

不過,這樣子的「簡語」其實也不是人人愛用,不少網友就時常在Dcard、PTT等論壇發文抱怨,「啊很便宜就很便宜,是在很便什麼鬼...」、「兩個字或三個字硬要縮的都很瞎」、「很便宜跟很便也才差一個字,是要多懶得講」。

No.9 尊嘟假嘟

翻攝自抖音/小川

台灣人熱愛諧音梗,走在大街小巷中,時常可以看見有趣的諧音招牌,有時甚至還結合英文、日文、韓文等外語,讓人不得不感嘆中文的精妙之處;網路平台上的討論,更是處處都能見到充滿創意的爆笑諧音。「尊嘟假嘟」正是今年竄紅的諧音流行語之一,經常搭配可愛的貓狗照片,營造嘟嘴賣萌的可愛語氣,後續也被網友使用在反諷情境中。

最近一次聲量高峰落在10月16日,中國政府宣布將推動「清朗・規範網路語言文字使用」專案行動,指出「尊嘟假嘟」、「雨女無瓜」、「丸辣」皆為「網路黑話爛梗」,恐怕會在不知不覺中侵蝕年輕一代,因此明令禁止、出手整治不符合國家通用語言文字的使用亂象。不過消息一出,馬上也引來台灣網友留言吐槽,「尊嘟假嘟這也要管,我想中共應該是玩尊嘟」、「蛤~尊嘟假嘟啦」。

No.8 已購買,小孩愛吃

2024下半年,Instagram、Threads、Facebook等社群平台,開始出現「已購買,小孩愛吃」的留言風潮。因為這句話時常與貼文內容毫不相關,形成一股「已讀亂回」的幽默感,也讓其他網友摸不著頭緒,造成熱議。就連藝人陶晶瑩也曾發文提問「那個已回購、小孩愛吃是什麼意思?怎麼用?」,吸引各大媒體關注,紛紛報導這個流行梗的來源,創下聲量高點。

其實「已購買,小孩愛吃」最早發源自中國平台淘寶和抖音,有買家留言分享購物心得,意外收穫無數按讚,之後便有業主找網軍回文、洗評價,營造商品熱賣的假象。被網友發現後,「已購買,小孩愛吃」隨即成為諷刺業配文的熱門流行語,更衍生出「已退回,小孩不愛吃」等變異詞。

No.7 活網

你是活網仔嗎?過去我們都用「網路成癮」形容成天活在網路世界中的人,不過現在年輕人則直接以「活網」來形容。除了名詞改變之外,「活網仔」更是被用來代稱可以掌握最新網路迷因、流行語的族群。Facebook上的知名社團「活網缺愛集散地」也吸引大批活網仔加入,就連饒舌歌手婁峻碩都是其中一員,而這項流行語的2024年聲量高峰就與他有關!

今年3月,Meta旗下多個社群平台大當機,引爆用戶焦慮。Facebook修復後,被稱為「活網之光」的婁峻碩立刻發文「活網人差點失業」,更笑說「在(再)笑臉書是老人用的呀!現在讓你們體驗一下長大」,引發熱烈迴響。大批粉絲湧入留言,「真的是活網人,一打開就看到你」、「大家也是很擔心活網人」、「你是最稱職的活網仔,不放過任何平台欸」。

No.6 蛋雕

翻攝FB/苗栗縣苗北藝文中心

石雕、木雕都聽過,那你聽說過「蛋雕」嗎?蛋雕是雕刻藝術品的一種,顧名思義是以雞蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋或是鴕鳥蛋等飛禽類蛋殼為素材刻琢而成。不過,今年被網友頻繁提到的「蛋雕」一詞,指的可不是雕刻品,而是台語「丟掉」的意思,因為發音相近所以被大量使用。

雖然台語諧音對多數人來說並不陌生,但仍有部分網友看得一頭霧水,忍不住在PPT閒聊版發問「蛋雕又是啥?為什麼一堆人在講?」貼文曝光後也吸引眾多鄉民回覆,「丟掉的台語啊」、「一開始也不知道,昨天看別人一直講跟著唸就知道了」、「丟掉的台語啊!該不會有人覺得這是支語吧?」大量留言不僅為原PO解答這項新流行語的意義,也造就蛋雕在2024年的聲量最高峰。

No.5 硬控

抖音、小紅書、嗶哩嗶哩等影音社群平台崛起,大量中國用語也擴散至台灣,成為台灣網友口耳相傳的流行語。但由於文化背景不同,許多用詞經常令人看得「霧煞煞」,「硬控」就是其中之一。

「硬控」起源自遊戲術語,是一項強行控制技能,可以使敵對玩家在一定時間內失去遊戲角色的操控權。廣泛流傳至其他平台後,也衍生出「對事物產生強烈吸引力、無法轉移視線」的意涵。像是許多追星族看到偶像帥氣吸睛的舞台表演影片時,都會忍不住尖叫大喊「被硬控了!」「短短幾秒的影片硬控我一天」。

No.4 M3

年輕人的常用詞彙,更新速度快得你無法想像,創意更是經常令人大開眼界,有各式諧音、中文簡語,甚至連完整的英文句式都能縮寫成一個詞,最佳代表非「M3」莫屬!

「M3」指的不是香菜的台語,也不是蘋果電腦M3晶片,更不是台北捷運M3出口,正確解答是「You know what I am saying(你懂我意思吧)」。由於這句英文常出現在嘻哈饒舌音樂中,說唱時的發音相當連貫,聽起來像是Nam sayin或Yum sayin,久而久之就被以「M3」來代稱。精簡用法誕生後也掀起網友熱議,「現在的年輕人講話到底要多省...」、「這世界變化的太快⋯要被淘汰了嗎」、「最近一直看到疑惑了好久,原來M3是這個意思」。

No.3 呀咧呀咧

翻攝YouTube/나몰라패밀리 핫쇼

「呀咧呀咧/無法阻止的大小姐」堪稱2024年度最洗腦的歌詞!源自韓國雙人組合ASMRZ的爆紅神曲〈晚安大小姐〉,超魔性旋律、歌詞與舞蹈,讓這首歌一夕之間在各大社群平台竄紅,不但帶起網友跟風挑戰,就連SUPER JUNIOR、ZEROBASEONE、MAMAMOO等韓團偶像,都跟上了這波Challenge風潮。

其實「呀咧呀咧」是日文感嘆詞「やれやれ」的音譯,意思類似中文的「哎呀哎呀」,使用情境非常廣泛。不只日常貼文能用,許多品牌的廣告文案中也能見到,「呀咧呀咧,再不來買就送你小編鐵拳」、「呀咧呀咧,招牌銅鑼燒買一送一」,因此累積大量討論,躍升年度爆紅流行語聲量排行第三名。

No.2 破防

源自線上遊戲用語的「破防」,初始含義指的是「突破對方的防禦」,而後又衍生出「突破心中防線」的意思,只要是情緒受到觸動或衝擊的情境,都能用這個詞彙形容,在Threads、抖音、小紅書等平台上蔚為流行,甚至有人使用「破房子」的Emoji來代替。Z世代年輕族群也經常以此回覆貼文,「這句話讓我破防了」、「玩個心理測驗也被破防了」、「我心態沒崩,沒這麼輕易破防的」。

不只突破網友心中的防線,2024年,「破防」也大量新興詞彙中突破重圍,聲量飆破20萬筆,成為今年爆紅流行語的亞軍,全年討論熱度屢創高峰,可見其在網路上被使用的頻率十分驚人!

No.1 哥布林

《網路溫度計DailyView》

2024最夯流行語來啦!哥布林(Goblin)是歐洲文學中常出現的奇幻生物,相傳外貌矮小醜陋,有著尖耳朵、綠皮膚、鷹勾鼻和金魚眼,並具備魔法能力。最著名的形象化代表就是《魔戒》中的半獸人,以及《哈利波特》中掌管巫師銀行「古靈閣」的精靈。近年逐漸成為網友暗示自己不受歡迎、相貌欠佳的代名詞。2022年更以「哥布林模式」(Goblin mode)登上《牛津英語辭典》年度代表詞,指懶惰、邋遢、自我放縱,與中文常見的「我就爛」、「躺平」、「不想努力」等詞彙有異曲同工之妙。

另外,哥布林也時常被台灣網友代稱民進黨與其支持者,觀察這項流行語在2024年的網路討論,也能發現多個聲量高峰都與政治時事有關。例如今年5月,藍綠兩黨立委在立法院爆發肢體衝突,民進黨立委鍾佳濱衝上主席台,飛撲國民黨立委陳菁徽,兩人雙雙重摔落地。對於國會議事上演全武行,PTT鄉民熱議不斷,紛紛湧入八卦版和政黑板留言,「這個今天一直站桌上的腳滑哥布林,民主聖地的大立委,突然跑酷還自摔真的笑瘋」、「今天大亂鬥的各種行徑真是令人大開眼界,又是打巴掌又是襲臀又是搶東西,只能說真的很哥布林」、「哥布林真的好野蠻」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供,分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月05日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料,以人工智慧作為語意分析之工具,每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文,未經授權請勿轉載、改寫〗

